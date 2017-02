Ortenau SG-Reserve kämpft um Anschluss

(sl). TuS Altenheim III – SG Gutach/Wolfach II. Nach langer Durststrecke durfte die Landesliga-Reserve der SG Gutach/Wolfach in der Vorwoche endlich mal wieder jubeln. Doch auch nach dem Erfolg über die HSG Ortenau Süd bleibt der Abstand auf das rettende Ufer bei fünf Punkten. Am Sonntag um 18.20 Uhr ist die SG in Neuried-Altenheim schon fast wieder zum Siegen verdammt, um die theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Optimistisch für das Hirt/Brunenberg-Libonati Team stimmt neben dem positiven Trend der letzten Wochen auch das Hinspielergebnis. Im ersten Aufeinandertreffen beider Duellanten feierte die SG-Reserve mit 33:26 den ersten und für lange Zeit letzten Saisonsieg.