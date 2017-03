Ortenau SG-Reserve fordert den Tabellenführer

HGW Hofweier III – SG Gutach/Wolfach II. Für die zweite Mannschaft der SG Gutach/Wolfach bedeutet der nächste Spieltag ein Déjà-vu. Erneut muss die Reserve auswärts ran und wieder wartet ein Tabellenführer auf das Schlusslicht. Zuletzt war das ein gutes Omen für das Team von Dominic Brunenberg-Libonati und Olaf Hirt. Mit vier Siegen in Folge hat sich der Tabellenletzte wieder in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen manövriert. Theoretisch könnte schon ein Sieg aus den verbleibenden vier Spielen für den Ligaverbleib reichen. Als die SG letzte Woche den Tabellenführer Meißenheim schlug, lieferte das Team eine durch die Bank starke Leistung ab. Auch gegen Hofweier wird diese Topleistung von Nöten sein, um auch dem nächsten Favoriten in fremder Halle ein Bein stellen zu können.

Das Hinspiel entschied Hofweier mit 31:25 für sich. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Hohberghalle Niederschopfheim.