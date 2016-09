Ortenau SG Lahr/Offenburg sichert sich Rang drei

In Mannheim ging es gegen die Mannschaft des Mannheimer HC II um Bronze. Nachdem die Ortenauer in der Vorrunde gegen die Mannheimer knapp verloren hatten, setzten sie sich im wichtigeren Spiel um die Platzierungen mit 3:1 durch. Dreifacher Torschütze war Colin Henkel. Somit wurde dem Team von Jochen Bornemann am Ende des Spiels die Bronzemedaille überreicht.