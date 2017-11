Ortenau SG Köndringen/Teningen gelingt Befreiungsschlag

(red/dit). Die SG Köndringen/Teningen konnte am Samstag nach langer Durststrecke zwei verdiente Punkte gegen den Zweitligaabsteiger TV Neuhausen einfahren. Nach überzeugender Leistung setzte sich die Mannschaft um Trainer Ole Andersen mit 31:24 vor heimischer Kulisse durch. Das Team belohnte sich für die ansteigende Form und die guten Trainingswochen und kann nächste Woche mit einem positiven Erlebnis zum Klassenerhaltsduell nach Dansenberg fahren. Von Beginn an entwickelte sich ein intensiv geführtes Drittligaspiel, bei dem vor allem die SG gut ins Spiel fand. Im Angriff haperte es zwar noch ein bisschen, aber durch die aggressiv eingestellte Abwehr ließ man den Gegner nicht in Führung gehen. Pascal Fleig war es, der nach einigen vergebenen Chancen das erste Tor für die junge Truppe um Kapitän Felix Zipf erzielen konnte. Anschließend entwickelte sich ein ansehnliches Spiel mit schönen Spielzügen, hart ab fair geführten Zweikämpfen und schön herausgespielten Toren. Erneut konnte vor allem Jonathan Fischer überzeugen, der Dauerbrenner im Rückraum erzielte sechs Feldtore: "Wir wollten einfach wieder gewinnen. Ich denke, das haben die Zuschauer auch gesehen. Wir haben das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben", so Neuzugang Alexander Velz, der selbst drei Tore erzielen konnte. Andersen hat sein Team in der Halbzeitpause davor gewarnt, zu zufrieden in den zweiten Spielabschnitt zu starten. "Wenn wir in der 40. Minute drei Tore mehr gemacht hätten, wäre das vermutlich ein entspannter Restabend geworden. Das haben wir leider komplett verpasst. Wichtig war dann einfach, dass wir uns wieder rein gekämpft und das Ding über die Zeit gebracht haben", so Fischer. In der Tat wäre es möglich gewesen, den Sack schon bedeutend früher zu zu machen. Ganze zehn Minuten mussten die Jungs in Schwarz-Gelb auf das erste Feldtor in der zweiten Halbzeit warten. Die restlichen 20 Minuten zeigte sich jeder Spieler der SG extrem selbstsicher, abgezockt und konsequent. "Die Stimmung in der Mannschaft war nie schlecht. Wir sind eine super Truppe, mit der es einfach Spaß macht, Handball zu spielen. Aber klar war das jetzt mal wieder wichtig. Wenn wir uns so dem Spiel annehmen wie gestern, dann können wir zu Hause jede Mannschaft ärgern", so Axel Simak, der die Abwehr zusammen mit Lukas Zank gut zusammenhielt.