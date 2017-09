(tom). 1. Verbandsliga: SG Lahr/Offenburg – Heidenheimer SB (Samstag, 16 Uhr). Gleich im Doppelpack ist die Hockey-SG aus Lahr und Offenburg (drei Punkte) dieser Tage im Einsatz. Zum Auftakt steht am Samstag ein Heimspiel gegen die punktgleichen Heidenheimer auf dem Programm. Vom Grundsatz her ein Kontrahent der Kategorie, gegen den die Gastgeber Punkte holen müssten. "Heidenheim kennen wir gut, man muss vor allem auf ihre Konterfähigkeiten achten", sagt SG-Spieler Carsten Schultheiß. Der HSB konnte sich gegen Bruchsal behaupten, unterlag zuletzt jedoch in Konstanz glatt mit 0:6. Das Hauptproblem der Ortenauer wird einmal mehr darin bestehen, einen vollzähligen Kader zu organisieren. Dessen ungeachtet stellt Schultheiß heraus: "Unser Ziel muss sein, dass wir auf eigenem Platz alle drei Punkte holen." Eine weitaus unbekanntere Größe wartet dann am Dienstag (11 Uhr) in der Fremde auf die SG Lahr/Offenburg. Die Auswärtsfahrt führt zum TSV Ludwigsburg. Eigentlich ein stark zu erwartender Kontrahent, doch der TSV unterlag beim bisher einzigen Auftritt in Mannheim überraschenddeutlich mit 1:7. Schultheiß: "Gegen den TSV Ludwigsburg haben wir längere Zeit schon nicht mehr gespielt, daher fällt mir auch eine Prognose etwas schwer." Ein Punktgewinn wäre aus Sicht der Gäste jedoch als Erfolg zu verbuchen. Auch in dieser Begegnung dürfte der dünne Kader sicherlich wieder ein Thema werden, mit dem sich die SG Lahr/Offenburg herumschlagen muss.