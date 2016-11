Ortenau SG Hugsweier/Lahr steigert sich

(pk). Bei der SG O/A fehlten Moritz Strosack, Joshua Denz und Marvin Schilling. Den Start in die Partie verschlief die Schilling-Sieben zunächst komplett. Schnell lag die Sieben von Michael Schilling mit 1:6 (7.) in Rückstand.

Die Heimmannschaft dominierte, stand kompakt in der Abwehr und kam im Angriff immer wieder frei zum Abschluss. Über 9:2 und 14:4 ging Pforzheim/Eutingen mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Schilling war nicht zufrieden und nahm seine Mannen in die Pflicht, sich nicht kampflos geschlagen zu geben. Halbzeit zwei begann mit einem Doppelschlag von Pforzheims Simon Schimpfle, der seine Farben mit 20:8 in Front brachte, dann aber eine Zeitstrafe erhielt. In der Folge fand auch die SG O/A in die Begegnung und kam über 21:13 auf 23:18 heran. Die Hoffnungen wurden allerdings von der Heimmannschaft im Keim erstickt, da Pforzheim wieder enteilte. SG Ottenheim/Altenheim: Roche, Klumpp, Biegert 5, Kugler 5/1, Rudolf 5/5, Herrmann 4, Löffler 3, Maurer 1, Pfliehinger, Pappart, Teufel.