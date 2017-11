Ortenau SG holt fulminanten Sieg gegen Zweiten

Sand ins Getriebe brachte kurioserweise die Rote Karte gegen HG-Torhüter Gabel, da der anschließend eingewechselte Daniel Unser nun reihenweise Bälle hielt, darunter auch mehrere Gegenstöße am Stück. So konnte er den Kasten der HG für fast zehn Minuten sauber halten, ehe Beering mit einem Schlagwurf in den Winkel den Fluch durchbrach und anschließend mit seinem nächsten Treffer das Spiel beim Stand von 22:15 in der 49. Minute klarmachte.

HG-Coach Holger Löhr stellte auf eine 4:2-Abwehrformation um, um die Hausherren aus dem Tritt zu bringen. Dies funktionierte jedoch nur ansatzweise, da nun Alexander Velz das Heft des Handelns in die Hand nahm und immer wieder Lösungen gegen diese Deckungsvariante fand. Der Schlusspfiff ging im Jubelsturm der Fans und Spieler unter, hatte man doch eben den haushohen Favoriten geschlagen und sich selbst zumindest für einen Abend von den Abstiegsplätzen befreien können.

Am neunten Dezember geht es auswärts beim TSB Heilbronn-Horkheim um die letzten Punkte des Jahres, ehe beim nächsten Heimspiel der neue Tabellenzweite und Aufsteiger TSV Neuhausen/Fildern am 20. Januar in Teningen gastiert. SG Köndringen-Teningen: Kiefer, Suba; Silberer (1), Ammel, Zank (3), Simak, Velz (5), Fleig (2), Beering (8), Dittrich (1/1), Fischer (5), Spinner, Bührer (1).