Ortenau SG HLT geht leer aus

Vor allem in der Anfangsphase waren deutliche Abstimmungsfehler in der Abwehr, sowie einige technische Fehler im Angriff, zu verzeichnen. Jedoch steigerten sich die Mädels von Minute zu Minute. Einzig die erfolgreichste Schützin der SG Willstätt-Auenheim mit 12 Treffern bekamen die SG-Mädels über die komplette Spieldauer nicht in den Griff. Während sich das Spiel der Gäste auf eine Spielerin konzentrierte, konnten sich auf Seiten der SG HLT nahezu alle Spielerinnen in die Torjägerliste eintragen. Besonders großen Rückhalt bekam die Mannschaft von ihren SG-Torhüterinnen Nina Heizmann und Giulia Cirello, die sich mit tollen Paraden auszeichnen konnten.

Die Trainerinnen können mit der geschlossenen Mannschaftsleistung des jungen Teams zufrieden sein.

Die Mädels freuen sich auf weitere Mitspielerinnen (Jahrgang 2005/2006).