Ortenau SG HLT fiebert ihrer Landesligapremiere entgegen

Kameradschaftlich verstand sich die Truppe von Beginn an bestens. Eine wichtige Basis und in dieser kurzen Zeit sicherlich nicht selbstverständlich, denn neben einem neuen Coach wurde sozusagen mit dem TV Triberg ein zusätzlicher Verein integriert. Dass die SG-Erweiterung eine gute Entscheidung ist, zeigte sich während der Vorbereitung. Durch die Urlaubszeit und die Langzeitverletzungen der beiden wichtigen Stützen Marvin Schaumann und Felix Moosmann dezimierte sich der ansonsten große Spielerkader teilweise auf zehn bis 13 Spieler. Dennoch bringt der SG-Coach Nicky Wingerter am Ende der Vorbereitung und den Tests gegen Mannschaften wie TG Schwenningen, HSG Rietheim/Weilheim, TV Alpirsbach, TV Spaichingen und DJK Singen seine Zufriedenheit zum Ausdruck: "Wir haben uns mit jeder Trainingseinheit und mit jedem Trainingsspiel einen kleinen Step weiterentwickelt. Ich sehe uns auf einem guten Weg. Gerade die Integration der Jugendspieler sowie der Aktiven aus Triberger klappte mit zunehmender Spielpraxis immer besser", so der SG-Coach. Nach der Frage über die Favoriten der Liga fasst sich Wingerter kurz: "Ich denke es wird drei bis vier Favoriten um die vorderen Plätze geben und sich diesen Mannschaften ein breites Mittelfeld anschließen. In diesem Mittelfeld kann jeder jeden schlagen. Hier ist es wichtig früh ein Ausrufezeichen zu setzen, da die Tagesform oft über Sieg oder Niederlage entscheiden wird. Als Aufsteiger kann es für uns kein anderes Ziel als den frühzeitigen Klassenerhalt geben. Insbesondere für eine neu formierte Mannschaft wie wir es sind."

Mannschaft und Trainer Nicky Wingerter fiebern jetzt der Landesligapremiere entgegen. Und auch die Fans freuen sich, dass endlich wieder Landesliga-Handball zu sehen ist.

"Wir hoffen nun alle, dass der Hype, der während der Relegationsspiele in allen drei Orten entstand, mit der Premiere weiter geht und uns volle Hornberger und Triberger Sporthallen erwarten," meint das Abteilungsleitertrio Christian Kaspar, Jan Moosmann und Jochen Quentmeier.