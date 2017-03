Ortenau SG-Frauen steuern auf die Meisterschaft zu

Heimspiele stehen für die Damen und Männer der SG Schenkenzell/Schiltach am Sonntag auf dem Plan. Zunächst erwarten die SG-Frauen als ungeschlagener Tabellenführer der Landesliga Süd um 15 Uhr die HSG Mimmenhausen/ Mühlhofen und um 17 Uhr kommt es in der Landesliga Nord zum Duell zwischen den SG-Männern und der TS Ottersweier. SG Schenkenzell/Schiltach – HSG Mimmenhausen/ Mühlhofen (Sonntag, 15 Uhr). Die SG-Damen des SG-Trainergespanns Brand/Hauer stehen mit 32:0-Punkten unangefochten an der Spitze der Landesliga Süd. Somit gehen sie als klarer Favorit gegen die auf dem neunten Rang liegenden Gäste aufs Parkett. Auch das Hinspiel ging mit 41:10 sehr deutlich an die Schwarzwälderinnen. Die weiße Weste soll bestehen bleiben, auch wenn die SG-Damen auf mehrere Stammspielerinnen verzichten müssen. Trotz allem steht ein großer Kader zur Verfügung, der um die nächsten beiden Punkte kämpfen wird. SG Schenkenzell/Schiltach – TS Ottersweier (Sonntag, 17 Uhr). Nach dem Derby in Schramberg steht für die Männer der SG ein Verfolgerduell in der Landesliga Nord an, dass die Mannschaft von SG-Trainer Oliver Kronenwitter nicht weniger fordern dürfte.