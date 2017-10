Ortenau SG-Frauen starten mit Sieg in die Landesliga

SKC Unterharmersbach II – SKC Schapbach I 6,0:2,0 (3393:3257). Es war ein Spiel auf hohem Niveau, für den SKC Schapbach war der Duellant allerdings eine kaum lösbare Aufgabe. Mario Dieterle kegelte mit 577 Holz persönliche Bestleistung und siegte auch mit 3:1-Satzpunkten, dagegen musste sich Klaus Armbruster (502) mit 0:4-Satzpunkten deutlich geschlagen geben. Nach der Startpaarung lagen somit die Gastgeber schon mit 97 Holz in Führung. Hermann Schrempp (532) gewann trotz Punktgleichstand dank der höheren Holzzahl. Urs Waidele (562) verlor und auch Thorsten Armbruster (537) sowie Walter Armbruster (547) fuhren keinen Satzpunkt mehr ein, so dass der SKC am Ende mit 136 Holz Rückstand verlor.

KSC Buggingen-Eschbach I Frauen – SG Wolftal Frauen 2,0:6,0 Punkte (2847:2918). Ein gelungener Start in die Landesliga gelang der SG. Gleich in der Startpaarung gab es Punkte durch Svenja Wagner (528) und Claudia Schmieder (494). Die Wolftälerinnen führten mit 4:0- Punkten und einem Vorsprung von 135 Holz. Im nächsten Durchgang kegelten Franziska Schmid (482) und Claudia Armbruster ebenfalls 482 Holz, beide erzielten jeweils drei Satzpunkte. Der Vorsprung war inzwischen zu einem deutlichen Polster auf 181 Holz angewachsen. In der Schlusspaarung kegelten Theresia Bernadic (423) und Lisa Schmieder (509), beide blieben aber ohne Punkte. Mit 71 Holz Vorsprung und 6:2-Punkten durfte am Ende die Wolftälerinnen die ersten Punkte mitnehmen.

SKC Schapbach II – KSC Marlen II 4,5:3,5 (2914:2889). Beide Teams lieferten sich ein spannendes Spiel mit dem besseren Ende für die Wolftäler. In der Startpaarung spielten Ferdinand Schoch (432) und Herbert Schremppp (499). Weiter kegelten: Thorsten Armbruster (499), Bernhard Schmieder (490), Sönke Wagner (489) und Walter Armbruster (505), der das Spiel zu Gunsten der Wolfler entschied. Am Ende hatte der Schapbach 25 Holz Vorsprung und auch die Tabellenpunkte.