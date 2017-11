Ortenau SG-Frauen feiern einen Heimerfolg

In der neunten Minute traf Madeleine Lauble zum 2:2. Bis auf zwei Tore Vorsprung gelang es Dornstetten nicht ihren Vorsprung auszubauen (4:6). Hornberg hielt aber dagegen und schaffte immer wieder den Ausgleich. Eine Zeitstrafe für die Gäste wirkte sich positiv für die SG HLT aus und sorgte für die 10:9-Führung, die bis zum Seitenwechsel gehalten wurden, so dass beim Stande von 11:10 für Hornberg beide Teams in die Kabinen gingen.

Motiviert und mit viel Elan startete die SG HLT in die zweite Spielhälfte. Drei Treffer in Folge brachten die 14:10-Führung mit sich. Auch in der Abwehr wurde wieder der nötige Biss gezeigt und einige Bälle erobert, die zu mehr Tempo im Angriffsspiel führten. Beim Stande von 16:11 war die Führung erstmals auf fünf Tore ausgebaut. Die Hornberger spürten, dass an diesem Tag mehr drin war. Die Punkte schienen zum Greifen nahe. Doch es kam wie es kommen musste: Es kam zum Bruch im Hornberger Spiel.

Im Angriff verschenkten die Heidig-Schützlinge wieder unnötige Bälle oder verhaspelten sich im Positionsspiel, so dass die SG Dornstetten einfache Kontertore erzielte. Auch in der Abwehr agierte die Heimmannschaft zu lasch. Hornberg kam nicht hinterher und wurde überrannt. In der 43. Minute war die mühsam aufgebaute Führung verspielt (17:16).