Ortenau SG empfängt Pfullendorf

Nur zwei Treffer der SG in 20 Minuten ebneten Pfullendorf am Ende kampflos den Weg zum Heimsieg.

Dass sie das gerade gegen Spitzenteams besser kann, hat die SG schon mehrfach bewiesen. Gerade zuhause muss und wird sich Gutach/Wolfach vor niemandem verstecken. Auch wenn die Abwehr zuletzt auch nicht mehr an die bärenstarken Leistungen anknüpfte, so ist das Sorgenkind der Stunde die Wurfausbeute im Angriff. Die gesamte Mannschaft der SG muss sich wieder zusammenreißen und die Würfe platzierter auf das gegnerische Tor bekommen. Wird diese Prämisse umgesetzt, ist am Samstag vor heimischem Publikum der neunte Saisonsieg drin.