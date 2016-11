Ortenau SG empfängt Aufsteiger

Jetzt steht das Team im Heimspiel in Wolfach (Anpfiff 20 Uhr) wieder einmal unter Druck. Gegen den Aufsteiger Allensbach/Dettingen-Wallhausen will und muss das Team von Hermann Haas und Martin Wöhrle fast schon gewinnen, um nicht komplett den Anschluss ans sichere Ufer zu verlieren.

Allerdings macht die Personaldecke dieses Unterfangen schon im Vorfeld zu einer schwierigen Herausforderung. Neben den üblichen Verletzten des ersten Saisonviertels fällt jetzt auch noch Kreisläufer Tobias Aberle aus. Dafür sollte sein Namensvetter auf der Rechtsaußenposition wieder zur Verfügung stehen.

Insgesamt hat es das Trainerteam momentan besonders schwer, unter der Woche eine schlagkräftige Truppe zu formen. Die Leistungsschwankungen während der Partien verwundern so kaum. Nichtsdestotrotz waren diese Probleme im Vorfeld schon bekannt und somit schöpft man Mut aus kleinen Details. So wusste das Team in Pfullendorf trotz ebenfalls angespannter Personalsituation 40 Minuten lang zu überzeugen. Auf diesen guten Ansätzen will die SG am Samstag mit dem eigenen Publikum im Rücken aufbauen.