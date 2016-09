Ortenau SG-Damen gut gerüstet für neue Saison

Trotz ein paar Abgängen konnte man neben den neuen Trainern Andreas Hauer und Sebastian Brand auch neue Spielerinnen im Team begrüßen. Denise Vollmer, Charline Maier, Gina Wöhr und Annika Frick werden das Team auf jeden Fall verstärken, ist man sich bei der SG sicher.

An drei Tagen in der Woche wurden nun durch die beiden Trainer verschiedenste Dinge trainiert. Dabei standen vor allem Spielzüge, Abwehrarbeit und Umschaltspiel auf dem Plan, aber auch Kondition wurde ordentlich getankt, egal ob im Freibad oder bei Laufeinheiten im Wald.

Neben den Trainingseinheiten standen noch Testspiele an. Dabei spielte man zweimal gegen den Südbadenligisten Hornberg, welchem man zuhause ein Unentschieden abnehmen konnte und in Hornberg sogar gewann. Im Spiel gegen den Oberligisten Allensbach war vor allem die erste Hälfte sehr ordentlich, in der zweiten merkte man allerdings die zwei Klassen Unterschied, welche zwischen beiden Teams liegen. Gegen den Landesligisten Gengenbach konnte man hingegen auswärts hoch gewinnen.