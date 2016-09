(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SF Kürzell – SV Grafenhausen (Samstag, 15 Uhr). Das Spitzenspiel des Wochenendes findet in Kürzell statt, wenn der Zweite SV Grafenhausen beim Tabellendritten gastiert. Mit einem Heimsieg könnte Kürzell sogar am SVG vorbeiziehen. Grafenhausens Coach Christian Bär will das natürlich verhindern. "Mit Kürzell erwartet uns eine starke Mannschaft, die viele gute Einzelspieler hat und zu Recht ganz oben in der Tabelle liegt. Wir werden uns aber voll auf uns konzentrieren und das abrufen, was uns Woche für Woche stark macht", so Bär, der auf Florian Stehlin verzichten muss. Immerhin: Nach langer Verletzungspause kehrt Mike Witt in den Kader zurück. B 4-Staffel: SC Kappel – SC Wallburg (Sonntag, 15 Uhr). SCK-Trainer Hannes Isele: "Gegen Wallburg erwarte ich einen Heimsieg. Wir müssen endlich Konstanz in unsere Leistungen bringen." Verzichten müssen die Kappeler auf Stefan Grässle und Agit Kizmaz. B 4-Staffel: FC Ottenheim – FC Mietersheim (Sonntag, 15 Uhr). Sieben Spiele, sieben Siege und 35:7 Tore – das ist die Bilanz des FC Ottenheim. Trainer Thorsten Moser betont im Vorfeld: "Wir wollen natürlich auch zu Hause gegen Mietersheim gewinnen und unseren guten Lauf fortsetzen. Für uns zählt es nun, Woche für Woche die Spitze zu verteidigen." B 4-Staffel: SV Oberweier – SV Kippenheimweiler (Sonntag, 15 Uhr). Der OSV steht auf einem guten fünften Tabellenplatz und will mit einem Heimsieg weiter nach oben klettern. Coach Andreas Bix stellt klar: "Wir wollen am Wochenende weiter konstant punkten und den nächsten Heimsieg einfahren. Wir werden den Gegner aber keinesfalls unterschätzen." Fehlen werden den Oberweierern Dominik Merklin und Alexander Braun. Kreisliga B, Staffel 3: SG Schweighausen – FC Wolfach (Samstag, 16 Uhr). In Schweighausen will man in der Tabelle weiter nach oben kommen und das mit einem Heimsieg gegen Wolfach schaffen. Aber die Gäste sind aufgrund der Platzierung in der Tabelle leicht favorisiert. B 3-Staffel: SV Schapbach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Spitzenreiter Schapbach hat den SV Dörlinbach zu Gast. Schapbach hat bisher alle Spiele gewonnen und steuert auf den direkten Wiederaufstieg zu, zumal sich der kleine Kunstrasenplatz als Vorteil erweisen könnte. Doch chancenlos ist der SVD nicht.