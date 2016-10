Ortenau SF Ichenheim ziehen an Oberwolfach vorbei

FV Sulz – FV Ebersweier 2:1 (1:1). Die spielstarken Gäste gingen durch Petereit nach elf Spielminuten in Führung, doch danach diktierte Sulz das Geschehen. Und so ließ die Antwort auch nicht lange auf sich warten: Kiesele sorgte nach gut einer halben Stunde für den Ausgleich. Sulz auch nach Wiederbeginn die agilere Mannschaft, wurde spät für das ständige Anrennen belohnt. Tore: 0:1 Petereit (11./FE), 1:1 Kiesele (33.), 2:1 Krüger (90.+2). Gelbrot Kern (90.) Ebersweier.

VfR Elgersweier – Zeller FV 0:0. Keine Tore bei der Begegnung in Elgersweier. Spielrisch war die Partie zwischen dem VfR und dem Zeller FV sicher kein Leckerbissen, doch sie lebte von der Spannung, denn kein Team konnte vor einem Gegentreffer sicher sein. Die personell etwas gebeutelten Hausherren hatten gleich drei sehr gute Möglichkeiten, scheiteten aber am guten Gästetorhüter, der dem Gast den nötigen Rückhalt gab. Selbst in den letzten zwanzig Minuten in Unterzahl hätte es für Elgersweier noch für einen Sieg reichen können. Tore: –. Gelbrot für Daniele (66.) Elgersweier SV Oberschopfheim – FV Rammersweier 1:4 (0:1). Eine nicht unbedingt einkalkulierte Heimniederlage, eine klare noch dazu, musste die Bruch-Elf gestern einstecken. Der immer besser in Fahrt kommende FV Rammersweier entführte aus Oberschpofheim glatt die Punkte und setzt die Fahrt Richtung Verfolger fort. Der Knackpunkt im Spiel war sicher das 1:2 durch Cybard in der 70. Minute. Denn dabei wurde der SVO-Torhüter mitsamt dem Ball ins eigene Tor gestoßen, ein Pfiff blieb aber aus. Die Zuschauer sahen aber dennoch eine gute Bezirksligapartie. Tore: 0:1 Hetzel (39./FE), 1:1 Prieto (64./FE), 1:2 Cybard (70.), 1:3 und 1:4 Hug (84. + 85.). SV Rust – SV Haslach 1:1 (0:0). Für beide Mannschaften ist das 1:1 weder Fisch noch Fleisch. Beide verharren nach dem Remis in der Tabellenmitte, wobei der gastgebende SV Rust näher an der Verfolgerzone dran ist. Beide Mannschaften bemühten sich zwar redlich, doch die Leistungen hüben wie drüben konnte die Besucher nicht unbedingt von den Sitzen reißen. Der Ruster Dominik Schmider sorgte nach torloser ersten Hälfte mit der Führung für das erste Higlight. Das zweite folgte etwas weniger als zwanzig Minuten später mit dem 1:1. Tore: 1:0 Schmider (65.), 1:1 Pllavci (84.). Gelbrot für Schneider (80.) Rust. SF Ichenheim – SV Oberwolfach 2:0 (2:0). Der SVO musste sich nach dem letzten klaren Erfolg wieder mal beugen, taucht heuer nicht wieder in der Siegerliste auf. In Ichenheim unterlag die Kehl-Truppe glatt mit 0:2 und musste damit auch den Gegner an sich vorbeiziehen lassen. Ichenheim bestimmte aus einer sicheren Abwehr das Geschehen, drückte immer wieder aufs Tempo und machten somit den Gästen das Leben durchweg schwer. Innerhalb einer Viertelstunde stellte die Riedelf die Weichen auf Sieg, der am Ende auch vollkommen verdient war. Tore: 1:0 Reichenbach (21.), 2:0 Fust (36.) SC Lahr U23 – FSV Seelbach 0:3 (0:0). Eine knappe Stunde lang konnte die U23 des SC Lahr von einem Punktgewinn träumen. Denn bis zur Führung durch Kloos (56.) ließ man den Gegner nicht ins Spiel kommen, startete selbst gute Gegenangriffe und hatte durchaus die Möglichkeit zum Führungstreffer. Die Gäste, ob der letzten Klatsche zunächst etwas verunsichert, steigerten sich nach der Führung zusehens und wiederum Kloos stellte mit dem 2:0 eine Vorentscheidung her. Jetzt wurde Seelbach immer spielbestimmender und erhöhte auf 3:0. Tore: 0:1 und 0:2 Kloos (56. + 66.), 0:3 Roth (75.) FV Ettenheim – SV Oberharmersbach 1:2 (0:1). Auch wenn das Schlusslicht wieder auf der Verliererseite stand, die Leistung, die man erstmals unter Trainer Griesbaum gegen den Tabellenführer ablieferte, war akzeptabel, drauf kann, will der Tabellenletzte aufbauen. Natürlich war auf Seiten der Roten eine Verunsicherung festzustellen. Der SVO ging mit der ersten Möglichkeit in Führung, legte nach Wiederbeginn per Konter das 2:0 nach. Dann stellte der FVE den Anschluss her, doch mit Glück und viel Geschick brachte der Leader den Sieg über die Ziellinie. Tore: 0:1 G. Boser (12.), 0:2 Jilg (56.), 1:2 N. Schrempp (67.). Gelbrot für Ernst (79.) FV Unterharmersbach – VfR Willstätt 1:0 (1:0). Der knappe Sieg des FVU gegen den aus Willstätt angereisten Favoriten, geht in Ordnung.

Denn die Kinzigtäler waren im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft. Dennoch dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe man sich über das 1:0 freuen konnte.