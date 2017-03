Ortenau SF Ichenheim und FV Sulz wollen zurück in die Spur finden

Auch wenn die Rebländer zuletzt in Oberharmersbach beim 0:6 und zuvor gegen den VfR Willstätt böse unter die Räder gerieten, darf man sich von diesen Resultaten ebenso wenig täuschen lassen wie von fehlenden Akteuren. Der Aufsteiger (Platz zehn/26 Punkte) verfügt über einige Erfahrung im Kader, ob das den laufstarken Gino Lamm, Toptorjäger Niklas Martin (16 Saisontreffer) oder den erfahrenen Matthias Dautner betrifft. Der FSV Seelbach will den aktuellen Schwung mitnehmen und seine laufende Serie weiter ausbauen. (fis). SF Ichenheim – FV Sulz (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste warten wie die Sportfreunde Ichenheim nach der Winterpause immer noch auf den ersten dreifachen Punktgewinn. Gegen den FV Sulz rechnet SF-Coach Christian Thau mit einem Spiel auf Augenhöhe. "Geht man nach den Ergebnissen, hatte Sulz immer enge Spiele. Da sind wir gewarnt, zumal wir personell stark angeschlagen sind." Mit Robin Metzger (Bänderriss) und Daniel Lang (Zehenbruch) fallen zwei Stammspieler langfristig aus. Hinzu kommen einige angeschlagene Spieler. "Die können unmöglich 100 Prozent bringen. Aber ich bin froh, dass sie spielen", so Thau.

Beim FV Sulz sieht es personell besser aus. Zumal mit den gesperrten Tim Lauber und Christian Reinholz wieder zwei Optionen mehr zur Verfügung stehen. Trainer Reiner Heitz: "Wir müssen unsere Fehler schnellstmöglich abstellen, denn Ichenheim wird uns am Sonntag alles abverlangen. Das wird eine ganz heiße Kiste, da war schon im Hinspiel Feuer drin."

Die Körpersprache, so Heitz, müsse sich ändern, wenn der erste Sieg eingefahren werden soll. "Unsere Fehler summieren sich. Besonders in der ersten Hälfte rennen wir immer einem Rückstand hinterher." (fis). SV Rust – VfR Elgersweier (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenfünfte aus Rust steht vor einer lösbaren Aufgabe. Gegen Pokalfinalist Elgersweier können sich die Grüninger-Schützlinge nicht aus der Favoritenrolle stehlen. Dennoch ist Rusts Trainer vorsichtig: "Wir hatten beim Sieg in Elgersweier enorm viel Glück. Deshalb sind wir gewarnt."