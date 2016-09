Ortenau SF Ichenheim erstmals auf der Verliererseite

FV Sulz – SF Ichenheim 2:0 (0:0). Die Zuschauer sahen zwei gleichwertige Mannschaften, doch aufgrund der größeren Spielanteile geht der Heimsieg unterm Strich in Ordnung. Die wenigen Chancen waren gleichmäßig verteilt. Die Führung glücklich: nach abgewehrtem Strafstoß legte Weidenbacher den Abpraller quer zu Binder, der im Nachschuss verwandelte. Einzig nennenswerte Möglichkeit der Gäste ein Pfostenschuss. – Tore: 1:0 Binder (38./HE), 2:0 Studer (80.). SV Oberharmersbach – VfR Willstätt 2:0 (1:0). Beim OSV läuft es derzeit richtig rund. Nach dem knappen 4:3-Auswärtssieg in Ebersweier fuhren die Kinzigtäler auch am Samstag drei Punkte ein und verbleiben damit weiter in der gesunden Luft der Liga. Dabei war das Glück wieder auf Seiten der Hellmig-Truppe. Denn man muss sagen: "Willstätt machte das Spiel und Oberharmersbach die Tore. Denn der VfR war von Beginn an spielbestimmend und zweikampfstark, die Heimelf oft in der Defensive. Und so war die am erneuten Sieg maßgeblich beteiligt." – Tore: 1:0 Gutmann (14.), 2:0 Matth. Lehmann (84.). VfR Elgersweier – SV Rust 1:2 (1:2). Zehn schwache Minuten des Aufsteigers Elgersweier genügten dem Gast aus Rust, um alle Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. Sie wussten am Ende denn auch garnicht, wie ihnen geschah. Der VfR bot fast eine halbe Stunde lang eine ausgezeichnete Leistung und führte bereits nach vier Minuten mit 1:0. Rust kann von Glück sagen, dass Elgersweier nicht nachlegen konnte. Dann vollkommen unerklärlich verlor die Heimelf den Faden, was der Gast mit zwei Treffern ausnutzte und das Ergebnis drehte. – Tore: 1:0 Kirn (4.), 1:1 C. Bernard (31), 1:2 Grüninger (34.) SV Oberschopfheim – SV Oberwolfach 1:2 (1:2). Der bislang sehr gut in Aktion getretene Aufsteiger aus Oberschopfheim unterlag vor heimischer, erwartungsvoller Kulisse gegen Oberwolfach das zweite Saisonspiel. Am Ende darf dieser Gästesieg als verdient bezeichnet werden. Nicht aber, dass der gastgebende SVO enttäuschte, nein weil der routiniert aufspielende Gast um das eine Tor besser war. Die frühe Gästeführung konnte Kaltenbach zwar nach nur zehn Minuten egalisieren, doch wenig später war es Frederick Burger, der den Siegtreffer markierte. – Tore: 0:1 Heitzmann (13.), 1:1 Kaltenbach (23.), 1:2 Burger (35.). Gelbrot für Kunzer (86.) Oberschopfheim FSV Seelbach – FV Ebersweier 3:2 (1:2). Die Seelbacher Fans fanden sich schon mit einer Heimniederlage ab, denn nach Linsters Führungstor hielten die Gäste mit Volldampf dagegen, glichen zunächst durch Zanger aus und überquerten durch Martins Treffer sogar als knapper Sieger die Halbzeitlinie. Dabei rächte sich, dass der FSV die überragenden ersten zwanzig Minuten mit nur einem Treffer krönte. Fries sorgte dann für den späten Ausgleich. Danach explodierte Seelbach förmlich und was niemand für möglich hielt, gewann noch mit 3:2. – Tore: 1:0 Linster (10.), 1:1 Zanger (25.), 1:2 Martin (30.), 2:2 Fries (82.), 3:2 Kloos (85.). Rot für Eggs (88.) Ebersweier SC Lahr U23 – Zeller FV 2:1 (2:0). Die Lahrer hätten sich die Sache leichter machen können. Im ersten Durchgang gaben sie nämlich ganz klar den Ton und auch die Richtung an, gingen früh in Führung und durch Kalts Treffer mit einer hochverdienten 2:0-Führung in die Pause. Die Gäste im zweiten Durchgang mit einem kleinen Hoch, kamen durch Halter auf 1:2 heran. Jetzt blieb die Begegnung bis zum Schluss spannend, denn Zell scheiterte mit seinen Bemühungen am Ausgleich und die Lahrer vergaben einfach zu viele Konterchancen. – Tore: 1:0 Kehloufi (7.), 2:0 Kalt (45.), 2:1 Halter (66.) FV Ettenheim – FV Rammersweier 5:5 (2:3). Die Zuschauer in Ettenheim sind voll auf ihre Kosten gekommen. Denn man sieht nämlich nicht jeden Sonntag zehn Tore. Die Gäste durften zuerst einen 0:2-Vorsprung bejubeln, ehe Ettenheim verkürzen konnte. Dann war wieder der Gast an der Reihe, erhöhte, um kurze Zeit später erneut den Anschlusstreffer zu kassieren. Der FVE lief also immer einem Rückstand hinterher. Doch sechs Minuten vor dem Ende lag Ettenheim erstmals vorn, es keimte Hoffnung auf den ersten Sieg. Doch auch die wurden vertan. – Tore: 0:1 Wolter (7.), 0:2 Hug (24.), 1:2 Schindler (26.), 1:3 Hug (30.), 2:3 S. Enderle (35.), 2:4 Wolter (65./FE), 3:4 J. Enderle (74.), 4:4 Schwanz (82.), 5:4 Mühlhaus (84.), 5:5 Huschle (87.) FV Unterharmersbach – SV Haslach 3:0 (3:0). Der FVU schickte den SV Haslach klar geschlagen wieder heim und taucht damit erstmals im einstelligen Bereich der Tabelle auf. Es war ein verdienter Sieg, den die Eichhorn-Truppe feiern durfte. Bereits nach weniger als einer halben Stunde stand es 3:0 für den Favoriten. Nach Seitenwechsel der FVU sichtlich bestrebt, nur noch das Ergebnis zu verwalten. Und so kam Haslach auch etwas bessers ins Spiel. Doch gefährdet war der glatte Heimsieg zu keinem Zeitpunkt, dazu die Gäste im Abschluss einfach zu harmlos. – Tore: 1:0 St. Schwarz (10.), 2:0 Bühler (17.), 3:0 Knäble (25.).