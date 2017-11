Ortenau Setzt Nonnenweier ein Ausrufezeichen?

ASV Nordrach – SV Kippenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Mannschaften stehen bereits mit dem Rücken zur Wand. Beide Teams sind gerade einmal durch einen Zähler getrennt und hoffen im direkten Duell Boden gutmachen zu können. Mit einem Auswärtssieg will Kippenheim den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wieder herstelllen. Die Gastgeber ihrerseits wollen sich für die heftige 2:6-Klatsche in Schiltach revanchieren und mit einem Sieg den Blick in der Tabelle nach oben richten.

SG Nonnenweier – SV Mühlenbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Im absoluten Spitzenspiel empfängt der Tabellenführer den punktgleichen Konkurrenten. Die SG will ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen: "Das Heimspiel gegen den SV wird sehr schwer werden. Wir werden auf einen guten und kompakten Gegner treffen. Leider können wir nicht in Bestbesetzung antreten, aber wir wollen unbedingt zumindest einen Punkt einfahren", blickt SG-Coach Sebastian Blum voraus. FSV Altdorf 2 – SV Steinach (Sonntag, 12.30 Uhr). Altdorf braucht nach wie vor dringend Punkte im Abstiegskampf. "Der erneute Ausfall ist natürlich ärgerlich, denn man kommt total aus dem Rhythmus. Trotzdem müssen wir uns auf das Spiel gegen Steinach fokussieren. Sie stehen in der Tabelle zwei Zähler vor uns, sodass es natürlich unser Ziel ist an ihnen vorbeizuziehen. In der vergangenen Saison waren beide Spiele sehr eng und wir konnten beide für uns entscheiden. Wir hoffen dies wieder zu schaffen", so Coach Steffen Fleig.

SC Orschweier – DJK Prinzbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz hat der SC gute Chancen im Aufstiegsrennen. "Es erwartet uns ein schweres Spiel. Die Gäste haben zuletzt gute Ergebnisse gezeigt. Es wird also kein Selbstläufer werden. Die Plätze werden von Woche zu Woche schwerer zu bespielen, daher sind kämpferische Tugenden gefragt. Diese wollen wir zeigen und über eine geschlossene Teamleistung die drei Punkte hier behalten", so Coach Florian Ey. SV Münchweier – SV Grafenhausen (Sonntag, 14:30 Uhr). Die Gastgeber benötigen noch dringend Punkte um den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. Coach Marco Spitzer sagt vor dem Derby: "Im kommenden Heimspiel gegen Grafenhausen zählt für uns nur ein Sieg. Wir wollen den Anschluss keinesfalls verlieren. Der Spielausfall zuletzt kommt uns entgegen, damit sich die angeschlagenen Spieler erholen konnten. Wir gehen zuversichtlich und mit großem Spaß in die Partie." Kreisliga A Nord SC Sand – FC Ottenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Trainerwechsel scheint dem FC gut bekommen zu sein. Seit Sven Wagner das Team übernommen hat, konnte man zwei Siege aus den beiden Partien einfahren und darf sich wieder berechtigte Hoffnungen machen, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Zuletzt gewann man zu Hause mit 1:0 gegen Windschläg. In Sand geht man als klarer Favorit in die Partie, denn die Gastgeber konnten noch keinen Zähler auf ihrem Konto verbuchen. Mit einem Sieg hätte man den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wiederhergestellt. SV Oberschopfheim – TuS Legelshurst (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach dem Spielausfall vergangene Woche will der SVO an die Siegesserie zu Beginn der Saison anknüpfen. Der dritte Erfolg hintereinander ist gegen auswärtsschwache Legelshurster fest eingeplant. Während der TuS zu Hause noch ungeschlagen ist, weist er auswärts eine negative Bilanz auf, die der SVO ausbauen möchte. Der FV Zell-Weierbach hat vom Spitzentrio auf dem die schwierigste Aufgabe. Die ausgefallene Partie in Haslach ist auf den zehnten Dezember um 14.30 Uhr angesetzt.