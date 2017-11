Ortenau Seriensieger Köhler nur Zweiter

(büh). Die LG Geroldseck veranstaltete am Samstag ihren 25. Nikolauslauf. Seit einem Jahr gehört Alma Glück der Laufgruppe an. Sie erreichte in einer Zeit von 50 Minuten und 13 Sekunden das Ziel. Die 51jährige erzählt: "Vor 13 Jahren habe ich durch meinen damaligen Partner damit begonnen zu Laufen. Noch im selben Jahr habe ich am Berlin-Marathon teilgenommen. Ich habe exakt fünf Stunden gebraucht, es war ein tolles Erlebnis." Nach dem Lauf erklärte die Oberschopfheimerin: "Heute war ich nicht so zufrieden. Es hat mir etwas die Energie gefehlt. Mein Ziel war es, eine Zeit unter 48 Minuten zu laufen." In der Frauenkonkurrenz siegte indes Kristin Sauder in einer Zeit von 39 Minuten und sieben Sekunden. Bei den Herren gewann Marcin Blazinki von der LG Nordschwarzwald vor Seriensieger Felix Köhler, der den 25. Nikolauslauf in einer Zeit von 32 Minuten und 37 Sekunden beendete.