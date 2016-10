Ortenau "Serie nicht abreißen lassen"

Doch zunächst reist der VCO in der Liga zum MTV. "Stuttgart ist in diesem Jahr deutlich stärker im Angriff", sagt Offenburgs Trainerin Tanja Scheuer. Immerhin ist das Team aus der Landeshauptstadt mit zwei Siegen in die Saison gestartet und belegt damit aktuell Platz drei in der Tabelle. "Wir wollen unsere Erfolgsserie nicht abreißen lassen", so Scheuer, "schließlich haben wir am Wochenende noch was vor."

In der Nacht reist das Team dann in Richtung Grimma. Dort kommt es am Sonntag zum zweiten Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche. "Grimma hat mit uns noch eine Rechnung offen und wird es uns zu Hause sicherlich nicht einfach machen", glaubt Scheuer. Sie ist dennoch guter Dinge. "Es sind alle dabei, sogar Libera Hanna Frei, die ja ursprünglich nur die Heimspiele mitmachen wollte", freut sich Offenburgs Trainerin, die am Wochenende auch auf die Unterstützung von Ehemann und Teammanager Florian Scheuer setzen kann.