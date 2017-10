Ortenau Sehr bittere Niederlage

Es war eine bittere Niederlage, denn der Gastgeber lag schon mit 3:1 in Führung, konnte aber nach dem schnellen Anschlusstreffer der Elchesheimer dem Druck nicht mehr stand halten und fing sich noch drei Tore ein.

Beide Teams benötigten keine Anlaufzeit und starteten mit Vollgas in dieses Spiel. Benni Bruckner verfehlte schon nach fünf Minuten per Feistoß knapp, auf der Gegenseite entschied der Assistent an der Linie auf Abseits, als Tom Schneider frei im Hausacher Strafraum stand. Der Führungstreffer für Hausach nach einer Viertelstunde, als nach einem Duell im Strafraum zwischen Marius Gür und Philipp Lais der Unparteiische auf Strafstoß entschied, was zu heftigen Diskussionen führte. Benjamin Bruckner ließ sich nicht beeindrucken und verwandelte sicher zur Hausacher 1:0 Führung.

Nur eine Minute später fast der Ausgleich, Thorben Schmid stand frei vor Raphael Kugel, der mit einem guten Reflex diese Chance zunichte machte. Nichts zu halten gab es für den Hausacher Torhüter in der 22. Minute, nach einer Flanke prallte der Ball von Clemens Herrmans Schulter ins Hausacher Tor. Das war der Startschuss für eine furiose Drangperiode der Gäste mit Torchancen fast im Minutentakt. Thorben Schmid scheiterte im letzten Augenblick an Herrmann, Thomas Djuricin scheiterte per Freistoß am Aluminium, dann rettete Meller Aziz auf der Torlinie stehend und die Angriffe rollten weiter in Richtung Hausacher Tor. Aber das Tor fiel nach 34 Minuten auf der anderen Seite, erneut war es Benni Bruckner der von der Strafraumlinie aus traf.