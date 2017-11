Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit des Nachholspiels der Kreisliga A Süd am Mittwochabend gewann der FC Kirnbach mit 4:1 gegen die Landesliga-Reserve aus Altdorf. Der FSV musste sich etwas zu hoch geschlagen geben. Die erste Halbzeit der Begegnung war sehr arm an Höhepunkten. Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel und ließen die sonst gewohnte Passsicherheit vermissen. So endeten fast alle Angriffsbemühungen spätestens an der Strafraumgrenze der Gäste. Zum ersten Mal richtig brenzlig wurde es in der 32. Minute, als der Kirnbacher Torhüter Florian Bühler einen Schuss aus halbrechter Position mit einer starken Parade abwehren konnte. Die anschließende Ecke wurde nicht konsequent abgewehrt, sodass der Altdorfer Pascal Kinder von der Strafraumgrenze abziehen konnte und der Ball in der oberen rechten Ecke zum 1:0 für dem FSV einschlug. Dass diese Führung verdient war, zeigte Altdorfauch in der Folgezeit, als Bühler ein Gegentor glänzend verhinderte. Stattdessen gelang der Heimelf der völlig überraschende Ausgleich. Chanty Mounivong und Christian Daxkobler gelang der Doppelschlag zur Führung und zum 3:1 (52./60.). Jetzt war Kirnbach wieder Herr im eigenen Stadion. Beim 4:1 in der 73. Minute war Altdorfs Keeper erneut chancenlos. Danach verwaltete Kirnbach die Führung, sodass die letzte Chance des Spiels den Gästen gehörte. Der Schuss aus dem Gewühl verfehlte jedoch das Tor, so blieb es beim 4:1. Durch diesen Sieg beendet der FC Kirnbach die Hinrunde auf einem starken fünften Tabellenplatz, Altdorf bleibt abstiegsbedroht auf dem zwölften Rang.