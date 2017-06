Ortenau Seeberger gefordert

Bereits am Samstagmorgen geht es in verschiedenen Disziplinen mit dem Wettbewerb für Amateure los. Am Start sind Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene. Laut einer Mitteilung des Veranstalters werden rund 150 Sportler erwartet. Die Teilnehmer kommen aus Baden-Württemberg und Frankreich.

Tagsüber findet ein Turnier für neue Talente statt. Wettkämpfer aus mehreren Schulen der Region nehmen teil. Der größte Teil der Kämpfer ist zwischen sechs und 14 Jahren alt. Gekämpft wird in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17 Uhr.

Adrian Gegg bekommt es mit Freiburgs Andrej Krieger zu tun