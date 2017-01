Ortenau Seeberger feiert klaren Sieg

(sg). In Waldkirch ist der Verein T 1-Fitness Ausrichter einer Fight Night im Kickboxen gewesen. Der 15-jährige Reichenbacher David Seeberger, der im Kampfsportzentrum von Henri Charlet am Standort in Lahr trainiert, besiegte seinen sechs Jahre älteren Gegner Julian Bischler aus Villingen-Schwenningen mit einem gezielten Roundkick zum Kopf in der ersten Runde. Seeberger hatte zuvor seinen Gegner durch permanente Kicks auf Abstand gehalten, ehe er ihn mit dem Kick zur Aufgabe durch K.o. zwang.