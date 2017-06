Ortenau Sechster Saisonsieg für Racing Students

(jh). Trotz zahlreicher Versuche gelang es den Racing Students beim Auftritt in Schwenningen nicht, eine Gruppe zu stellen. Das Team setzte auf Florian Tenbruck im Sprint. Kurz vor Ende des Rennens erlitt dieser jedoch einen Defekt und musste aufgeben. Jakob Heni versuchte im Sprint sein Glück und wurde am Ende Fünfter.

Nachdem die Racing Students mit dem Ergebnis in Schwenningen nicht ganz zufrieden waren, wollte die Truppe in Merdingen das Renngeschehen prägen. Der anspruchsvolle Kurs mit 116 Kilometern kam den Fahrern entgegen. Ziel war, den Sieg einzufahren. Zwar hatte es in der Vergangenheit viele Top-Platzierungen gegeben, allerdings stand bis dato erst ein erster Platz auf der Habenseite. Aufopferungsvoll lancierten die Fahrer ihre Kapitäne Marcel Fischer und Jonas Tenbruck jede Runde in Richtung Berg.

Ab Mitte des Rennens griffen dann auch Tenbruck und Fischer in das Renngeschehen ein. Sie attackierten abwechselnd und versuchten, die Gruppe zu sprengen. Zuerst gelang es Tenbruck, mit drei Begleitern dem restlichen Feld zu entkommen. Nach 20 Kilometern war ihre Flucht jedoch vorbei.