Ortenau Sechs Medaillensätze für den TV Ichenheim

(kpu). Der TV Achern hatte optimale Bedingungen geschaffen, die Fachwarte Saskia Diersch und Markus Groß zeigten sich inmitten der 57 Turnteams höchst erfreut mit den gezeigten Leistungen und dem Ablauf der Veranstaltung. Die erfolgreichsten Final-Vereine waren der TV Bodersweier mit vier Meistertiteln und der TV Ichenheim, der anteilig sechs Medaillensätze mit nach Hause nahm.

Beeindruckende Leistungen zeigten die jüngsten Ortenauer Athleten bereits am ersten Tag. Die schwierigen Pflichtübungen mit Handstand und Rad beherrschten viele Nachwuchs-Asse in Perfektion und wurden mit guten Bewertungen belohnt. Bei den F-Jugendturnern (Pflichtübungen P 3-P 4) holte sich der TV Ortenberg die Goldmedaille. Die Jugendklasse E (P 4-P 5) gewannen die Jungs vom TV Sasbach und bei den gleichaltrigen Mädchen (P 3-P 4) brachte der TV Bodersweier seinen Vorsprung souverän ins Ziel.

Erste Kür-Übungen zeigten die D-/C 1-Turner und bestätigten mit den Siegerteams der TG Hanauerland jeweils die Platzierungen der Vorrunde. Mit weißer Weste turnten sich die Mädchen aus Bodersweier zu den Goldmedaillen der Turnerinnen D 1 und D 2. Der Vorjahressieger TuS Oppenau wurde seiner Favoritenrolle bei den C 2-Turnern (P 4-P 6) gerecht. Bei der Entscheidung um die Silbermedaille musste am Ende der Gerätevergleich herangezogen werden, ehe sich der TuS Altenheim und die TG Bodersweier-Kork diesen Podestplatz teilen durften. Große Freude herrschte auch beim TV Oberachern, der den Altersbereich C 2 (P 5-P 6) der Mädchen für sich entschied, und beim TV Bodersweier (C 1), der seinen vierten Finalerfolg perfekt machte. Am Nachmittag turnten dann die A/B-Jugendlichen und Aktiven ihre Ligameister aus. Bei den Turnerinnen B ließ sich der ETSV Offenburg die Tabellenführung nicht mehr nehmen.