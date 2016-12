Ortenau Schwörer bricht Bann

Durch den Dreier im letzten Spiel des Jahres überwintert die Elf von Martin Leukel auf Rang drei und bleibt in Tuchfühlung zu dem führenden TuS Durbach.

Auf dem gut bespielbaren Rasen in Oberkirch übernahm der Gast sofort die Initiative und ließ die Elf von Spielertrainer Marko Kesch – auch über die gesamte Spielzeit – nie ins Spiel kommen. Hofstetten agierte aus einer sicheren Abwehr und zog ein gefälliges Kombinationsspiel auf. Oberkirch hatte alle Hände voll zu tun, um sich den Angriffen des Sportclub zu entziehen. In der 25. Minute wurde Jannik Schwörer in die Zange genommen, doch der sehr umsichtige und souveräne Unparteiische Najib Nas­ser aus Friesenheim zeigte zum Glück für die Gastgeber nicht auf den Elfmeterpunkt.

Im Gegenzug wurde es auch mal für den Sportclub gefährlich, doch Daniel Lupfer meisterte die Situation. In der 33. Minute hätte das 0:1 fallen müssen, als sich Urban Ketterer über links durchsetzte. Doch Jannik Schwörer köpfte völlig freistehend neben das Tor. Nur fünf Minuten später scheiterte Michael Krämer ebenfalls per Kopfball am super reagierenden SVO-Keeper Rico Spinner nach tollem Dribbling von Manuel Buchholz. Die Hofstetter Führung wäre längst verdient gewesen, doch so ging es torlos in die Pause.