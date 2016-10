Ortenau Schwarzgurt-Träger um jeden Preis

(tom). Das Szenario ist in der Sportwelt seit einigen Jahren zu beobachten: Ölscheichs, etwa aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, versuchen sich mit ihren schier unermesslichen Finanzquellen in alle möglichen Sportarten einzukaufen. Fußball und Handball sind nur zwei Beispiele, ein relativ neuer Versuch wird nun wohl auch beim BJJ unternommen. Davon berichten jedenfalls die Verantwortlichen des BJJBD aufgrund von Beobachtungen, die sie seit einigen Wochen und Monaten gesammelt haben. "Es ist auffällig, wie seit einiger Zeit versucht wird, eine große Zahl von Trainern, aber auch Aktive mit Black Belt (schwarzem Gurt), finanziell zu ködern und in die Emirate zu locken", erzählt Michael Strack (Neuried), Vizepräsident des BJJBD.

In mehr als einem Fall haben solche Lockangebote, bis dato allerdings hauptsächlich im benachbarten Ausland, gefruchtet. Im stetigen Austausch mit Aktiven und Trainern, wurden Strack und auch Präsident Michael Haselein (Lahr) weitere Details bekannt. Offenbar sind die bisherigen Schritte nur der Beginn einer größer angelegten Strategie. Nach bisherigem Erkenntnisstand wird im Osten versucht, eine starke Basis aufzubauen, um mittel- bis langfristig sogar in Konkurrenz zum Weltverband zu treten "Was das für Folgen haben könnte, je nachdem, wie ernsthaft diese Bemühungen auch weiterverfolgt werden, lässt sich seriös noch gar nicht abschätzen", beschreibt Strack die in großen Teilen noch undurchsichtige Lage.

Wie sieht die Reaktion des BJJBD aus? Sie ist zweigleisig angelegt. Zum einen soll die Lage in der BJJ-Szene weltweit nüchtern, aber wachsam weiter beobachtet werden. Das ist die globale Strategie. Zum anderen wird insbesondere mit der brasilianischen Seite der enge Austausch gesucht. Strack dazu: "Gerade auch die Brasilianer spüren, dass ihnen aus den Emiraten das Wasser abgegraben werden soll. Daher sind sie um ein Entgegenwirken bemüht."