Ortenau Schwächen der SG ausgenutzt

Während in den Vorwochen die tolle Mannschaftsleistung der SG Gutach/Wolfach der Schlüssel zum Erfolg war, war es diesmal eben ein kollektiv schwächerer Auftritt, der die 22:32-Niederlage gegen starke Gäste besiegelte. Allerdings ist die Enttäuschung groß, dass ausgerechnet gegen die HSG Freiburg so häufig überhaupt nichts klappte und die Niederlage erneut viel zu hoch ausfiel.

Die Hausherren begannen selbstbewusst und gingen durch Treffer von Lukas Glunk und Julian Brohammer mit 2:0 in Führung. Danach waren auch die Gäste im Spiel und glichen aus. Die Rädchen in der SG-Abwehr griffen nicht so nahtlos ineinander wie zuletzt, was die stark und geduldig aufspielenden Freiburger konsequent zu nutzen wussten.

Langsam aber sicher bekam die HSG Oberwasser und ging nach zwölf Minuten erstmals in Führung (5:6). Zu diesem Zeitpunkt begann auch die SG-Offensive zu viel nachzudenken. Beste Chancen wurden ausgelassen, Bälle landeten im Block oder wurden Beute des immer besser ins Spiel kommenden Markus Lais im Tor der Breisgauer. Das schwache Rückzugsverhalten bestraften die Gäste immer wieder mit schnellen Kontertoren. Beste Werfer bei der HSG waren Dennis Ganter mit sechs Feld- und sechs Siebenmetertreffern sowie Christoph Muy mit fünf Zählern.