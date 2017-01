Ortenau Schwach im Abschlussverhalten

Lahr, dessen Abstieg besiegelt ist, startete in defensiver Fünfer-Formation passabel, scheiterte aber bei mehreren frühen Kontergelegenheiten. Das rächte sich, nachdem Heidelberg zu seinem Spiel fand.

Wirkten die Gastgeber anfangs nicht sonderlich motiviert, erzielten sie bis zur Pause dennoch vier Treffer (darunter zwei Strafecken). Nach dem Seitenwechsel waren die Ortenauer auf dem Parkett zunächst wenig präsent. Die Stürmer kamen den eigenen Aufbauspielern nicht mehr so entschieden entgegen wie in den ersten 30 Minuten, was kaum Räume für lange Anspiele bot. Lahr leistete sich viele Ballverluste, Heidelberg zog bis auf 7:0 entscheidend davon. "Bis an den Heidelberger Schusskreis haben wir phasenweise ganz gut agiert. Aber das Abschlussverhalten war dann alles andere als vorbildlich", benannte Lahrs Carsten Schultheiß einen der größten Schwachpunkte.

Die Gäste fanden im letzten Spieldrittel besser ins Geschehen, wobei klar war, dass auf Punkte keine Aussicht mehr bestand. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Erzielte Lahr einen Treffer, legten die Heidelberger nahezu umgehend nach – aus Sicht der Zuschauer eine genehme Abwechslung nach dem zumindest dem Resultat nach einseitigen Spielverlauf in den ersten 40 Minuten. Am Ende setzte sich Heidelberg mit 11:5 durch, das Urteil von Lahrer Seite fiel mildernd aus. "Wir sind mit recht geringen Erwartungen angereist, haben eigentlich kein so schlechtes Spiel abgeliefert. Von der reinen Chancenzahl her hätte das Ergebnis nicht so deutlich ausfallen müssen. Heidelberg war aber ohne Zweifel die bessere Mannschaft", so Schultheiß. HC Lahr: Fabian Hildebrand; Alexander Harter, Christopher Rehm, Philipp Broß, Carsten Schultheiß, Christoph Hölzer, Thomas Schwarz, Dominik Jakober. Tore für Lahr: Rehm 2, Hölzer 2, Jakober.