Ortenau Schutterzell scheitert an hoher Fehlerquote

(tom). Landesliga Nord, Frauen: BSV Phönix Sinzheim – HSG Meißenheim/Nonnenweier 22:25 (11:11). Einen angesichts der kommenden Aufgaben eminent wichtigen Sieg erkämpften sich personell angeschlagene Gäste am Samstagabend in Sinzheim. Der heimstarke BSV (besiegte in dieser Saison unter anderem schon den TuS Schutterwald) legte – auch bedingt durch HSG-Schwächen im Angriff – dominant vor, aus einem 7:5 (12.) wurde schnell ein 11:5 (18.). Gästetrainer Thomas Bauert nahm eine Auszeit und rüttelte seine Truppe erst einmal auf. Mit Erfolg, binnen neuen Minuten konnte trotz zweier verworfener Siebenmeter, aber konsequenten Spielzügen der 11:11-Ausgleich (27.) erreicht werden. "Was wir bis zum 11:5 und auch in Teilen der zweiten Halbzeit offensiv gespielt haben, war furchtbar. Dazu kamen viele technische Fehler", bemängelte Bauert. Doch seine Truppe definiert sich auch nicht zuletzt über eine stabile Defensive. Also stellte der Trainer die Reihung auf eine 6:0-Variante um, die sich etwas weiter hinten konzentrierte, Sinzheim in der Folge jedoch enorme Probleme bereitete. Es blieb beim ausgeglichenen Resultat zur Pause. In der zweiten Hälfte blieb bis zum Zwischenstand von 14:14 (39.) alles in der Reihe, ehe die Ried-HSG wiederum offensive Schwächen zeigte. Sinzheim zog auf 17:14 (44.) weg, doch im Handumdrehen schafften die Gäste aus der Ortenau erneut zum 17:17 (48.) den Ausgleich. Die Moral der Bauert-Truppe, die bedingt durch Ausfälle und Job keine optimale Spielvorbereitung unter der Woche erlebte, war umso mehr hervorzuheben. Die Gäste ließen sich nicht brechen, zwangen einen starken Kontrahenten mit einer Serie vom 18:18 (49.) zum 18:23 (56.) endgültig und unaufhaltsam auf die Knie. Am Ende stand ein hart erkämpfter Auswärtserfolg, bei dem "wir offensiv nur 15 bis 20, in der Abwehr 45 Minuten Handball gespielt haben", merkte Thomas Bauert durchaus kritisch an. Vor der Beharrlichkeit und Moral seines Kaders zog der Coach den Hut: "Eine gute Mannschaft zeichnet aus, dass sie gewinnt, selbst wenn sie schlecht spielt. Man darf aber nicht vergessen, dass uns gerade Laura bensch mit ihren Treffern gegen Ende der ersten Halbzeit am Leben gehalten hat."

Meißenheim/Nonnenweier: Thiepold, Morandell; Schiff, Jäger, Markstahler 4/2, Bühler 7/3, Brunner 1, Erb 4, Häß 2, Bensch 6, Herter 1. (smü). Landesliga Nord Frauen: SG Freudenstadt/Baiersbronn – TuS Altenheim 27:24 (13:8). Eine entsprechende Reaktion zur schlechten Leistung am vergangenen Spieltag wurde von TuS-Coach Cziollek erwartet. Diese wurde auch entsprechend gezeigt. Von Beginn an zeigte sich die TuS-Sieben hellwach und bot dem Tabellenführer Paroli. In der Anfangsphase dominierte der TuS sogar die Begegnung und konnte mit 4:1 in Führung gehen, ehe die SG zum 4:4 ausgleichen konnte. Bis Mitte der ersten Spielhälfte blieb die Begegnung offen, ehe sich auf Seiten des TuS Altenheims kleine Fehler einschlichen, welche vom Gegner gekonnt genutzt wurde. Bis zum Halbzeitpfiff konnte sich der Gastgeber eine Fünf-Tore-Führung zum 13:8 herauswerfen. In der zweiten Hälfte gelang es Altenheim trotz einer starken Leistung nicht mehr, die Begegnung nochmals auszugleichen. TuS: Wurth, Nautascher 7/3, Hörnig 8/2, Heini 4, Valha, Kovacs 1, Mannßhardt 1, Förster, Kugler, Szill 2, Holtmann 1, Biegert. (skl). Landesliga Süd Frauen: ESV Freiburg - HSG Mimmenhausen-Mühlhofen 22:28 (10:15). Mit zwei Gegnern hatten die Gastgeberinnen am Samstagabend in der Wentzinger Halle besonders zu kämpfen: Mit der wendigen und trickreichen Gästespielerin Lisa Heuken, die die ESV-Abwehr einfach nicht in den Griff bekam (alleine neun Tore in der ersten Halbzeit) und mit dem Spielgerät selbst, dass trotz unzähliger Griffe in den Harztopf einfach nicht an den Händen kleben wollte und der gegnerischen HSG nach Ballverlusten zahllose Tempogegenstöße ermöglichte. Am Ende war der Sieg der HSG um Spielführerin Lena Langenberger nie gefährdet. Viel zu hektisch agierten die Freiburgerinnen dafür gerade in Situationen, in denen es kurzzeitig so aussah, als könne man dem Tabellennachbarn doch noch die Punkte streitig machen. (tom). Landesliga Süd, Frauen: SV Schutterzell – SF Eintracht Freiburg 20:30 (12:17). Die zu hohe Fehlerquote wurde den Gastgeberinnen gestern Nachmittag gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus dem Breisgau zum Verhängnis. Schutterzell war zunächst gut im Spiel, hielt bis zum 6:6 (13.) vollkommen mit. Dann erfolgten die "derzeit leider fast obligatorischen Fehler von unserer Seite" (SV-Trainer Manfred Kurz), was schnell zum 8:13 (23.) führte. Der Riedverein kämpfte sich wieder auf 11:13 (26.) heran, doch nach einer Gäste-Auszeit traten neuerliche Fehler auf, die Freiburg gnadenlos auszunutzen verstand. So betrug der Abstand zur Pause bereits wieder fünf Treffer. In der zweiten Halbzeit nahm der eindeutige Verlauf recht schnell Formen an. Angespornt durch die klare Führung, baute die Freiburger Eintracht neuen Druck auf und legte beim Vorsprung entsprechend nach. "Die Freiburger haben das wirklich ganz abgezockt gespielt, wobei ich meiner Mannschaft einstellungstechnisch keinen Vorwurf machen kann. Bis zum Ende hat sie durchgespielt und alles versucht", hielt Kurz fest. 14:22 (41.), 17:27 (51.) und 18:30 (56.) waren aus Freiburger Sicht weitere Stationen hin zu einem Kantersieg. "Wir haben kollektiv viel zu viele Fehler gemacht, die Qualität des Gegners kam dann auch noch hinzu. Es heißt jetzt, weiter zu arbeiten, arbeiten, arbeiten, um aus diesem derzeitigen Sog herauszukommen", befand Schutterzells Trainer. Bereits gegen die HSG Freiburg III gelte es kommende Woche, möglichst ein ganz anderes Resultat zuwege zu bringen. Schutterzell: Reichenbach; Heitzmann, Cayment 8, Himmelsbach, Henninger 1, Ringwald, Bürkle, Tscherter 4, Frick, Herrmann 5/1, Schrempp 2.