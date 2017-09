Ortenau Schutterzell reicht famose erste Hälfte

(tom). TV Oberkirch II – SV Schutterzell 30:37 (17:22). Einen problemlosen Auftaktsieg feierten die Gäste am Samstag im Renchtal. Zweimal konnte die Oberkircher Südbadenliga-Reserve anfänglich in Führung gehen. Dann aber hatte sich Schutterzell sortiert und fegte wie der Wüstenwind über die zuweilen hilflos wirkende TVO-Defensive hinweg. Vor allem Pascal Czauderna war von den Gastgebern nie aufzuhalten, er traf im Laufe der 60 Minuten alleine 20-mal ins Oberkircher Tor. 7:11 (16.), 12:18 (26.) waren einige Stationen, zur Pause hatte sich Oberkirch bereits 22 Gegentore gefangen. In diesem Stil ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter, obgleich sich die Gäste nun etwas mehr zurücknahmen. 21:29 (40.) und 27:35 (54.) bildeten die nächsten Stationen, ehe die Gastgeber gegen nun etwas nachlässig wirkende Schutterzeller das Ergebnis zumindest noch freundlicher gestalten durften. SV Schutterzell: Schneckenburger, Schäffer; Nuvolin 2, M. Heitzmann, S. Heitzmann 3, Schrempp 2, Ruf 2, Hügli 1, Czauderna 20/5, Kurz 2, Dieter 3, Müller 2. Kehler TS II – HTV Meißenheim II 25:31(11:14). Aufsteiger Meißenheim II feierte eine gelungene Saison-Premiere, wobei die Routiniers in den Reihen des Riedvereins zumindest die offensive Hauptverantwortung trugen. Nico Vollmer und Martin Geppert trugen ihren Anteil bei, allerdings zeigten sich auch die Nachwuchskräfte abschlusssfreudig. Die Unparteiischen verteilten gerade einmal zwei Strafzeiten – ein ausgesprochenes Novum in einer Begegnung mit Kehler Beteiligung. Meißenheim legte von Beginn an vor, wobei die Gastgeber bis zum 11:11 (26.) dran blieben. Dann aber legte unter anderem "Paule" Geppert noch zwei Treffer nach, der Aufsteiger konnte mit einem kleinen Polster in die Pause gehen. Kehl steigerte sich zunächst, kam bis auf 15:16 (37.) heran. In dieser Phase übernahm Patrick Velz auf Gästeseite Verantwortung, brachte seine Farben mit wichtigen Treffern nach vorne. Über 18:22 (46.) und 22:28 (55.) setzte sich Meißenheim weiter ab, um die beiden ersten wichtigen Punkte auf seinem Konto zu verbuchen. HTV: Blum, D. Velz; Ostermann 5, Biegert, Zipf, Heimburger, Elsing, Hasemann 1, Vollmer 4, Geppert 7, Nickert 7, P. Velz 7. (tom/ps). TuS Nonnenweier – HGW Hofweier II 26:29 (14:16). Mit den Hofweierern stellte sich eines der Favoritenteams gleich zum Auftakt in der Burkhard-Michael-Halle vor. Konnte Hofweiers Trainer Tobias Ruf noch Mitte der Woche davon ausgehen, dass er mit komplettem Kader in Nonnenweier antreten kann, so hatte sich das Bild bis zum Samstag zum Negativen verändert. Patrick Ruf, Fabian Wildt kurzfristig erkrankt, Luca Hackhofer, Spätschicht, drei Akteure, auf die verzichtet werden musste. Dazu kam Jonas Eichhorn, dem die Nachfolgen einer Krankheit sichtbar zu schaffen machten. Trotzdem konnte Ruf eine schlagkräftige Truppe auf die Platte stellen. Denn wie 60 intensive Minuten zeigten, waren die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften nicht allzu groß. In den ersten 30 Minuten legte der Favorit immer wieder vor, führte zeitweise mit bis zu vier Treffern. Doch die kampfstarken Gastgeber blieben im Geschäft, nutzten Überzahlsituationen und HGW-Fehlwürfe geschickt aus. So blieb es zur Pause bei einer knappen, wenngleich nicht unverdienten Hofweierer Führung. Umkämpft blieb das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel. Hofweier legte nach und nach konstant drei bis vier Treffer vor, wobei es Nonnenweier lange nicht gelang, näher heranzurücken. Erst in den letzten Minuten bahnte sich kurzzeitig eine Überraschung an. Beim 24:25 (55.) erzielte Simon Frenk den erneuten TuS-Anschluss. Doch n den Schlussminuten wirkten die Gäste entschlossener und wacher, legten nochmals nach und feierten einen allerdings hart erkämpften Auswärtserfolg. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 5/2, Blancoy 1, Hatt, Frenk 4/3, Häß 2, Schätzle 2, Ostermann 3, Dietsche 2, Stahl 3, Ziegler 3, Schaller, Hierlinger 1. HGW: Hilger; Zimmermann 4, Remmel 2, Eichhorn, P. Isenmann 1, Schulz 3, Wolber, Einloth 4, Groh, Mattes 7/5, M. Isenmann 4, Cybulski 4, Ruf. (seg). HSG Ortenau Süd II – HC Hedos Elgersweier II 20:22 (12:10). Es war eine unnötige Auftaktniederlage für die Reserve der HSG Ortenau Süd. Die Hausherren hatten die Partie scheinbar sicher im Griff. Eine gute Abwehr und konsequent vorgetragene Angriffe führten zu einer 9:3-Führung nach 16 Minuten. Coach Ralf Volk wechselte durch, die HSG verlor mehr und mehr den Faden. Zur Pause waren die Gäste aus Elgersweier wieder in Schlagdistanz.

Im zweiten Durchgang begegneten sich beide Kontrahenten auf Augenhöhe, der HC Hedos glich nach 35 Minuten erstmals aus. Im Angriffsspiel fehlte den Einheimischen nun die Durchschlagskraft, jedes Tor musste hart erarbeitet werden. In den entscheidenden Situationen wählten die HSG-Akteure die falschen Lösungen. Die Gäste drehten die Partie so in der Schlussphase doch noch zu ihren Gunsten. HSG: Kleinert, Meister – Kloos 1, Braun, Wohlschlegel 4/2, D. Herzog 1, Kuhnigk 7, Wacker 5, S. Betzler, Eble 1, Walter, Singler 1, Köbele, Kimmig. HC: Lothspeich, Göppert – Plersch 1, Gauglitz, Spinner, Räpple 1, Nolte, Sepp, Kempf, Joram 5, Schmalz 6, Keßler 6, Weißkopf 3/2.