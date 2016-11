Ortenau Schutterzell luchst einen Zähler ab

(tom). Die ersten 30 Minuten gehörten den Gastgebern, zumindest schien es in der Phase zwischen 7:7 (17.) und 11:7 (22.) so. Dann aber kam Schutterwalds Reserve, in deren Aufgebot auch Akteure aus dem Südbadenliga-Kader mitwirkten, stärker auf und drehte das Geschehen.

Zu Beginn der zweiten 30 Minuten verpennte Nonnenweier den Start, was Schutterwald zu vier schnellen Treffern nutzte. Diese Bürde verstand der Ried-Verein nicht mehr auszugleichen, lief nur noch hinterher und fing sich mehrfach einfache Gegentreffer. Schutterwald II zog zum 26:20 (50.) weg, um in den Schlussminuten noch ein regelrechtes Scheibenschießen zu veranstalten. TuS Nonnenweier: Nippes, Schneckenburger; Oberle 8/1, Hatt 3, Holderer 1, Keller, Frenk 6/2, Ostermann 4, Kern, Schätzle, Dietsche 3. TuS Schutterwald II: Heuberger; Schulz 2, Broß, Schulz 2, Wiedenmann 9/5, Urban 2, Weißer 7, Strosack 5, A. Spinner, Wöhrle 5, Seigel 1, M. Spinner 1, Behmann, Schnebelt.

(tom). TV Oberkirch II – TuS Ottenheim II 31:22 (16:8). Im Renchtal gab es für den Aufsteiger aus dem Ried nichts zu holen. Das einseitige Spiel ließ bereits früh erahnen, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Schon nach 18 Minuten hatten die Hausherren eine 10:4-Führung herausgespielt. Ottenheim schien bemüht, aber gegen den überlegenen Kontrahenten fehlten sowohl Mittel als auch zwingende Ideen. Lediglich acht Treffer gelangen im ersten Abschnitt. Oberkirch drückte trotz des deutlichen Vorsprungs weiter aufs Tempo, gönnte dem TuS keine Erholung und wollte noch klarere Akzente setzen. Das gelang angesichts von Zwischenständen wie 23:15 (43.) und 27:18 (49.). TV Oberkirch II: Neumayer; Saoub, F. Birk 1, Brandstetter 5/3, Scheer 3, Beierbach 5, Faltien 2, J. Birk, Börsig 4, Walz 2, Baudendistel 1, Maier, Siefermann 6, Ücker 2. TuS Ottenheim II: Fehrenbach, Blümle; Bolz, Mussler 4/2, Graf 2, Oberle 4/2, Dames, Kadenbach, Beck 2, Hügel 2, Jund, Faißt 4, Rubin 4.