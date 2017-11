Ortenau Schutterzell hält nur zu Beginn mit

(tom). TuS Nonnenweier – HSG Ortenau Süd II 29:32 (15:15). Derbyzeit in Nonnenweier, die Zuschauer sahen am Samstagabend in der Burkhard-Michael-Halle eine zumindest in der ersten Hälfte umkämpfte Partie, die durch Kleinigkeiten entschieden wurde. Beide Teams benötigten Anlaufzeit, bewegten sich in Hälfte eins mit Stärken und Schwächen auf etwa einem Niveau. Über 8:8 (16.), 12:12 (26.) bis zum erneut ausgeglichenen Pausenpfiff waren keine großen Unterschiede hüben wie drüben erkennbar. Die Minuten unmittelbar nach dem Seitenwechsel wussten die Gäste dann deutlich besser zu nutzen, indem sie effizient und klar mit den sich ihnen bietenden Möglichkeiten umgingen. Der Lohn war eine Drei-Tore-Führung, die über 17:20 (37.) und 21:24 (43.) gehalten wurde. Nonnenweier agierte in dieser Phase zwischen unglücklich und überhastet, traf die falschen Entscheidungen, um danach weitere Gegentreffer zu kassieren. So musste die HSG zwischendurch lediglich abwarten, um im richtigen Moment nochmals den Druck zu erhöhen und entscheidend nachzulegen. Beim 24:29 (54.) war die Entscheidung gefallen, der Rest gewinntechnisches Verwalten. Zwar rückte der Riedverein noch etwas näher, was aber nurmehr Ergebniskosmetik bedeutete. Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 12/3, Blancoy, Frenk 3/1, Häß 3, Schätzle 1, Ostermann 1, Ossfeld, Dietsche 1, Stahl 2, Ziegler 4/1, Schaller 1, Hierlinger 1. HSG: Kleinert, Götz; Walter, Richini 3, Wacker, Kloos 1, Herzog, B. Ruf 6, Kuhnigk 10/2, Eble 4, Wacker 8, Braun, S. Ruf. (ps). HGW Hofweier II - SV Schutterzell 30:23 (18:8). Nur kurz in der Anfangsphase zeigte sich der SV von seiner guten Seite. 3:2 führte man in der 8. Minute. Danach rannten die Gäste in ihr Verderben. Zu ungestüm ihre Versuche zum Abschluss zu kommen. Die technischen Fehler häuften sich. Die Hausherren nutzten das und zogen Tor um Tor davon. Beim Halbzeitstand von 18:8 war die Partie eigentlich bereits entschieden. Zu groß der Leistungsunterschied, der sich zwischen den beiden Teams aufgetan hatte. Dank zahlreicher Ballverluste des Gegners schaffte es der SV zehn Minuten vor dem Ende jedoch noch einmal auf 20:23 zu verkürzen. Doch die Aufholjagd hatte offensichtlich zu viel Kraft gekostet. Roman Einloth, Jonas Eichhorn und Sebastian Schulz schraubten den Vorsprung wieder auf sechs Tore. In der Schlussphase geriet der Heimsieg nicht mehr in Gefahr. Insgesamt ein verdienter Erfolg für die Zweite aus Hofweier, mit dem der Kontakt zur Spitze gehalten werden konnte. HGW II: Hilger, Lir, Zimmermann 3, Remmel 3, Eichhorn 3, P. Isenmann 2, Schulz 5, Groh 2, Einloth 4, Wildt 3, Ruf 3/2, Hackhofer , M. Isenmann, Blasius 2. (red). TV Oberkirch II - TV Alpirsbach 36:25. In der Anfangsphase des Kellerduells verlief das Spiel noch sehr ausgeglichen. Keinem der Teams gelang es in den ersten Minuten, sich abzusetzen. Dennoch hatten die Hausherren immer etwas die Nase vorne und ließen zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine Führung der Gäste zu. Die Oberkircher überzeugten vor allem mit ihrem starken Rückraumschützen Samuel Siefermann, der 11 Treffer erzielte. Außerdem fehlte oft die nötige Absprache in der Abwehr der Klosterstädter, was viele Lücken für das Heimteam ermöglichte. Oft konnte der starke Gäste-Keeper Philipp Wolpert in der ersten Halbzeit sein Team vor einem höheren Rückstand bewahren. Dem Schlusslicht fehlte an diesem Tag mit Matthias Süßer ein wichtiger Rückraum-Shooter. So baute der Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte den Vorsprung immer weiter aus.