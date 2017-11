Ortenau Schutterzell geht daheim die Puste aus

(tom). Landesliga Nord, SG Ohlsbach/Elgersweier – HSG Meißenheim/Nonnenweier 29:25 (14:12). Zum Ende einer englischen Woche fehlte den Gästen die Frische. Die SG lag bereits in den ersten 30 Minuten zumeist vorne, ohne sich entscheidender absetzen zu können. Über 8:5 (13.) und 12:10 (27.) reichte es für die SG zu einer knappen Pausenführung. Gästetrainer Thomas Bauert sah verschiedene Ursachen, warum seine Mannschaft nicht wie gewohnt zum Zug kam. "Wir sind auf einen spielerisch guten Gegner getroffen, der gerade auch in körperlicher Hinsicht überlegen war. Auf den Halbpositionen und im Mittelblock haben sie immer wieder gegriffen, was uns vor Probleme gestellt hat." Auf der anderen Seite bekam die HSG nicht wie gewohnt Zugriff in der Abwehr, "wir waren nicht aggressiv genug in so mancher Situation". Dennoch stimmte die Moral bei den Gästen. Die SG zog auf 19:15 (40.) davon, doch die Gäste kamen umgehend wieder zurück, hielten bis zum 23:22 (51.) mit. Was allerdings fehlte, waren die Tore aus dem Rückraum. Kerstin Erb fehlte verletzt, Sarah Fortin schied mit einer Blessur bereits in den ersten 30 Minuten aus. Der Trainer konnte jedoch beruhigen: "Gebrochen ist allem Anschein nach nichts." Im Endspurt konnten die Gastgeberinnen mehr zusetzen, blieben so letztlich mit 29:25 siegreich. "Die Niederlage ging in Ordnung. Der Gegner war in einigen entscheidenden Aspekten besser", so Bauert. HSG Meißenheim: Thiepold, Morandell; Markstahler, Bühler 6/3, Brunner 3, Häß 2, Fortin 1, Bensch 2, Schiff, Jäger, Herter 1, Wilhelmi 10. (smü). Landesliga Nord, Panthers Gaggenau - TuS Altenheim 28:23 (13:10). Nachdem die Mannschaft um Trainer Michael Cziollek die Anfangsphase verschlafen hatte, kämpfte sich das Team nach einem 2:5-Rückstand mit drei Toren in Folge zurück in die Partie. Beim 5:5 konnte der TuS die Begegnung ausgleichen und beim 9:8 auch erstmals in Führung gehen. Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn der Gastgeber traf viermal hintereinander und legte selbst wieder zum 12.9 vor. Bis zur Pause behielt der Gastgeber diesen Vorsprung. Auch in der zweiten Spielhälfte spiegelte sich das Bild der ersten Halbzeit. Die Deckung agierte stark und konnte immer wieder Bälle abfangen.

Altenheim konnte beim 14:13 wieder verkürzen, verpasste es dann aber wiederum, den Ausgleich zu markieren. Zu fahrlässig wurde mit den Chancen umgegangen, was letztendlich auch ausschlaggebend für den Spielverlauf war. Gaggenau, bislang noch sieglos, zog wieder auf 24:19 davon. Altenheim gelang es nicht mehr, die Begegnung nochmals offen zu gestalten und musste sich am Ende mit 28:23 geschlagen geben. Letztendlich brachte sich die Mannschaft selbst um den ein oder anderen Punkt. TuS: Wurth, Nautascher 4, Hörnig 5/4, Boos 2, Kugler, Valha 2, Svoboda 1/1, Kovacs 1, Teufel, Mannßhardt 1, Szill 5, Holtmann 2. (tom). Landesliga Süd, Frauen: SV Schutterzell – TB Kenzingen 24:27 (16:11). Bitter fiel die Schutterzeller Heimniederlage nach souveräner erster Halbzeit gegen Kenzingen aus. Die Gäste reisten mit nur acht Aktiven an, schienen in den ersten 30 Minuten auch wenig Land zu sehen. "Die ersten 40 Minuten waren wirklich gut", meinte auch SV-Trainer Manfred Kurz. Nach schweren Begegnungen zuletzt spielte Schutterzell befreit auf, legte mit starken Angriffen zum 8:1 (12.) vor. Über 13:7 (24.) konnte der Riedverein eine auch aufgrund verbesserter Abwehrleistung ansehnliche Führung bis zum Ende des ersten Abschnitts behaupten. Nach Wiederbeginn waren es dann aber die Gäste, die ihre Möglichkeiten zu wittern begannen. "Es war wie abgeschnitten, defensiv hatten wir nicht mehr die Sicherheit wie zu Beginn und offensiv haben wir zu viel liegen gelassen", rätselte Kurz. Schutterzell konnte den starken Auftritt der ersten Hälfte nicht halten. Erschwerend kam der Platzverweis gegen Judith Herrmann (43.), beste Torschützin des SV, dazu. Eine zu harte Entscheidzung, wie Manfred Kurz fand: "Zwei Minuten waren keine Frage, mehr aber auch nicht. Das war leider ebenso mitentscheidend für uns." So schafften die Gäste beim 21:21 (46.) den Ausgleich, die Partie begann sich zu drehen. Zwar versuchte Schutterzell noch, der drohenden Niederlage entgegenzuwirken. Doch das gelang nicht mehr, "Kenzingen war trotz kleiner Besetzung abgezockter als wir. Ein Punkt wäre möglich wie verdient gewesen. Wir müssen auf den ersten 40 Minuten aufbauen, weiter an der Stabilität arbeiten." SVS: Schrempp, Reichenbach; Heitzmann 2, Cayment 5/2, Himmelsbach 3, Henninger 1, Ringwald, Bürkle 1, Tscherter 4, Frick 2, J. Herrmann 6, Bläsi, Sutter. TB: Sommer; Blakowski 10, Dahl, Wild 1, Ette 3, Chaumet 6, Gaber 2, Emmenecker 5/2.