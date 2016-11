Ortenau Schutterzell festigt Rang zwei

Auch nach der Halbzeit benötigte Nonnenweier wieder Anlaufzeit, war dann ab dem 14:14 (40.) jedoch präsent. So schien es zumindest, denn wiederum führten leichte Fehler zu Rückständen wie beim 19:22 (52.). Doch Kon­stanz ist auch nicht unbedingt die Stärke des ETSV, wie sich in den Schlussminuten zeigte. Vom 22:24 (57.) an setzte Nonnenweier die Brechstange an, zweimal Simon Frenk und Christian Hatt hievten ihr Team noch auf die Siegerstraße. TuS Nonnenweier: Nippes, Schneckenburger; Oberle 1, Hatt 4, Frenk 9/4, Ostermann 4, Stahl 3, Kern, Schätzle 1, Dietsche 3. Offenburg: Marwein 1, Schendekehl; Weißer, Lederer 9/4, Hérelle 2, Häusler, Islam, Liebert 2, Welle 6, Abele 4. (tom). SV Schutterzell – TV Alpirsbach-Rötenbach 39:26 (20:11). Nur in den Startminuten lag der Tabellenzweite kurzzeitig hinten, übernahm dann aber umso deutlicher das Kommando. Schnell führte Schutterzells schnelles Umschaltspiel mit direktem Abschluss über alle Positionen über 10:5 (15.) und 17:8 (27.) bereits zur Pause für eine kaum mehr einzuholende Führung.

Eine Serie von vier Treffern zum 24:11 (33.) zeigte zu Beginn von Abschnitt zwei klar an, wohin die Reise aus Schutterzeller Sicht gehen sollte. Die fair geführte Begegnung war nicht für Spannungsmomente gemacht, dennoch bezog der Riedverein aus seiner Zielsetzung, das eigene Torverhältnis weiter auszubauen, über 60 Minuten weitere Motivation. Über 30:15 (40.), 34:21 (51.) und 37:22 (55.) näherte sich das Geschehen unaufhaltsam seinem klaren Abschluss. Schutterzell blieb ungefährdeter Sieger und festigte ein weiteres Mal seine Tabellenposition. SV Schutterzell: J. Walter, Schäffer; M. Heitzmann 3, S. Heitzmann 7, Ruf 4, S. Hügli 2, A. Hügli 6, Kurz 7/2, Schrempp 4, Dieter 4, Wohlschlegel 2. TV Alpirsbach: Wolpert; Süßer 4, Schatz 9/1, Waller 2/1, M. Walter 1, Schaber 1, Hennig 2, Dehling, Wissmann 4, Käser 3.