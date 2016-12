Ortenau Schutterwald gewinnt eigenes Turnier

Bis zum Endspiel hatten beide Teams alle Partien gewonnen. Der OFV, der bis auf Keeper Eugen Sokolov ausschließlich mit Akteuren angetreten war, die auch noch in der A-Jugend spielen dürfen, hatte im Halbfinale nach Neunmeterschießen das Glück auf seiner Seite. In der Vorrunde wurde in drei Gruppen gespielt, der Offenburger FV setzte sich nach vier Partien mit der Maximalausbeute von zwölf Zählern an die Spitze. In vielen Spielen ließen die jungen OFV-Akteure ihr Können aufblitzen, der Spaß in der Halle war deutlich anzumerken. Gastgeber Schutterwald wurde in der zweiten Gruppe Erster, ebenfalls mit zwölf Zählern. Auf der Strecke blieben Niederschopfheim, Griesheim und Ata Spor Offenburg. Mit neun Punkten kam in der Gruppe C der SC Offenburg weiter, ebenso wie alle Zweiten und die zwei besten Gruppendritten (Rammersweier und Ebersweier).

Im Viertelfinale machte im ersten Spiel der OFV mit dem VfR Elgersweier kurzen Prozess – 6:1. Schutterwald mühte sich im zweiten Spiel zu einem knappen 2:1 über den FV Ebersweier, der VfR Willstätt behauptete sich gegen den TuS Durbach nach Neunmeterschießen (4:3). Der SC Offenburg unterlag abschließend dem FV Rammersweier mit 2:3. Während in den Halbfinals der FV Schutterwald beim 4:1 gegen Rammersweier keine Probleme hatte, hatten es die Mannen von der Badstraße Keeper Sokolov zu verdanken, der einen Neunmeter parierte, dass der Finaleinzug gelang.

Im Endspiel (gespielt wurde einmal 14 Minuten) legte der FVS schnell vor, führte mit 4:0 und ließ defensiv nichts anbrennen. Für Schutterwald trafen Hemmler (2), Dautner und Till. Dem Offenburger Bounatouf gelang nur noch der Ehrentreffer. Als bester Torschütze wurde später Marvin Schillinger (Offenburger FV/acht Treffer), als bester Torhüter Alexander Grimm (FV Schutterwald) ausgezeichnet.