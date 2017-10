Ortenau Schuttertal siegt erneut deutlich

Ringen Oberliga Südbaden KSK Furtwangen - RSV Schuttertal 12:21. Das Team des RSV Schuttertal hat sich zum Beginn der Rückrunde viel vorgenommen und konnte dies auch bestätigen. Der RSV zeigte sich kompakt und kampfstark und nahm von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand. Der Stilartwechsel und einige Umstellungen in der Staffel haben sich zumindest in diesem Kampf ausbezahlt. Dazu kam, dass Trainer Stephan Krämer bei der Aufstellung ein glückliches Händchen hatte und sich die Gastgeber offensichtlich "verzockt" haben. Diesen Aufwärtstrend gilt es, bereits am kommenden Mittwoch, in einem weiteren Auswärtskampf fortzusetzen. Gegner ist dann der Tabellenvorletzte Lutte Selestat aus dem Elsass. Mit einem Sieg könnte man wieder an das Mittelfeld heranrücken.