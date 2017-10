Ortenau Schuttertal rutscht ab

(eo). In mehreren Kämpfen konnten die Athleten die Vorgaben des Trainers nicht bis zum Schluss umsetzen und mussten geringere Siege oder höhere Niederlagen als geplant einstecken. Dies könnte an der fehlenden Nervenstärke oder an der doch sehr holprigen Saisonvorbereitung gelegeb haben. Die Auswirkungen traten auf jeden Fall zu Tage, denn es blieben mehrere Punkte auf der Matte liegen, die in der Summe aller Kämpfe zu einem Sieg gereicht hätten.

Einmal mehr sorgte der junge Luca Munz mit einem Schultersieg gegen den favoritisierten Andrej Schwarzkopf für einen verheißungsvollen Auftakt. Martin Himmelsbach baute den Vorsprung danach gegen Philipp Hildinger mit einem 7:0-Sieg aus, ein Punkt mehr hätte dem Team einen Zähler mehr eingebracht.

Gegen Patrick Köhli hatte Felix Jenter einen schweren Stand. Mit zunehmender Kampfdauer stellte er sich besser auf seinen Gegner ein und verlor nur nach Punkten.