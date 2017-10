Ortenau Schuttern verspielt Vorsprung

Wie eingeschläfert kamen die Jungs von Axel Schmidt auf die Platte zurück. In Angriff und Abwehr gab es förmlich einen mannschaftlichen Blackout. Meißenheim nutzte dies aus und erspielte sich mit einem 6:0-Lauf eine 27:24-Führung. Dass in dieser Phase Schuttern mit Stefan Beck, Samet Gündogdu und Steffen Gambert drei weitere Spieler wegen Verletzungen nicht mehr zur Verfügung standen, tat sein Übriges hinzu. War zu Beginn der Partie Manuel Hügli auf Gästeseite nicht zu bremsen gewesen, so war es im zweiten Abschnitt Florian Engel, der die entscheidenden Akzente setzte. TuS Schuttern: Krajnc, John; Krug 2/1, Kopf 5, Leberl 3, Gambert 2, Beck, Nienstedt, Lischke 2, Dittrich 3, Eble 5, Wendlinger 1, Gündogdu 3, H. de Weijer. HTV Meißenheim: Wilhelm, Bader; Link 1, Engel 8/3, Funke, Fortin 1, Schröfer 1, Nickert 4, Schäfer 4, Mattes, Lederle, Jochheim 2, Hügli 9.