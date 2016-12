Ortenau Schuttern grüßt weiter von der Spitze

(be). In der Anfangsphase der Begegnung bestimmten die Gäste das Spiel und führten in der 14. Minute mit 6:3. Alexander Kuhnigk hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vier seiner sieben Feldtore erzielt. Doch nach und nach hatte sich die Abwehr des Gastgebers auf die Abläufe der HSG eingestellt und war beim 7:7 in der 18. Minute wieder im Spiel. Durch druckvolles Angriffsspiel brachte die Mannschaft von Axel Schmidt die Außenspieler in Position und Nico Eble und der an diesem Abend besonders treffsichere Daniel Krug brachten den TuS zur Halbzeit in Führung.

Die zweite Hälfte sah erneut eine weiterhin motivierte und spielstarke Gästemannschaft auf dem Parkett. Bis zur 39. Minute drehte die HSG das Match und ging beim 16:15 wieder in Führung. Doch dann folgten die Minuten von Schutterns Henk de Weijer. Mit einer vorgezogenen 5:1-Deckung wurde der Spielfluss der Gäste gestört und mit drei Toren in Folge brachte er den TuS vorentscheidend mit 19:17 in Führung (46.). Die HSG gab sich jedoch noch nicht geschlagen, verkürzte auf 19:18 und 20:19 (50.). Doch dann nahm der TuS-Express nochmals an Fahrt auf. Über 22:19 wurde bis zur 55. Minute ein Fünf-Tore-Vorsprung herausgespielt – die Begegnung war entschieden. Der Spitzenreiter baute damit seine Erfolgsbilanz auf (saisonübergreifend) 22 Rundenspiele ohne Niederlage aus. TuS Schuttern: Silberer, Eble; Krug 6, Kopf 5, Tascher 1, Jundt, Beck, Lischke 1, Nienstedt 3, Metzger, Dittrich, Eble 8, Wendlinger, der Weijer 4. HSG Ortenau Süd II: Kleinert, Götz; Weber, Kloos, Wohlschlegel 3, Herzog 2, Kuhnigk 10/3, Wacker 1, Betzler 1, Tornow, Krieg 4, Richini 2. (tom). SV Schutterzell – ETSV Offenburg 35:28 (21:11). Der Tabellenzweite sorgte in eigener Halle für klare Verhältnisse. Die Gäste waren einmal mehr nur mit recht dünnem Kader angereist, in dem auch noch Trainer Werner Echle aushelfen musste.

In den ersten 20 Minuten konnte der ETSV mit seinem kraftraubenden Stil noch mithalten. Doch ab dem 10:10 (20.) brach der Kontakt sukzessive ab, eine satte Serie von acht Treffern zwischen dem 13:11 (23.) und dem 21:11 bei Halbzeit sorgte für die Entscheidung. Schutterzell stürmte nach der Pause jedoch nicht blindlings drauf los, sondern spielte taktisch geschickt weiter. Basierend auf dem hohen Vorsprung, wurde die SV-Bank munter durchgewechselt, sodass der Kraftlevel immer wieder aufgefrischt wurde. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 2, S. Heitzmann 10/1, Ruf 3, S. Hügli 3, A. Hügli 2, Kurz 5, Schrempp 1, Dieter 4, Wohlschlegel, Müller 5. ETSV Offenburg: Schendekehl, Häusler; Lingenfelder 3/2, Weißer 2, Lederer 5, Mertens 2, Hérelle 4, Islam 3, Echle 3, Vogt 4, Welle, Abele 2.