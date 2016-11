Ortenau Schumi und Schuster am schnellsten

(wk). Als Zweit- und Drittplatzierter war der für die LG Brandenkopf startende Bruno Schumi in den vergangenen zwei Jahren ganz dicht dran. Am Samstag hat es jetzt auf dem Rundkurs ums Kuhbacher Rückhaltebecken geklappt: Bis Kilometer drei konnte der spätere Zweitplatzierte Henri Hansert (LG Farbtex Nordschwarzwald/34:57) noch mit Schumi mithalten, dann aber baute der "Brandenkopfler" kontinuierlich seinen Vorsprung aus, ehe er in sehr guten 33:42 Minuten die Ziellinie überquerte. Auf Platz drei landete ein Athlet aus den Reihen des Veranstalters: Timo Köchel (35:34).

Bemerkenswert waren auch die Platzierungen von Jannis Günther (9./36:51) vom Running-Team Ortenau und Sascha Fleig (10./37:06) von der LG Geroldseck. Für Aufsehen sorgten die Zeiten der erst 14-jährigen Läufer Elias Feuersenger (39:09/PULZ Freiburg) und Noah Vilmen (39:49/SC Önsbach). Und am anderen Ende der Altersskala sind Albert-Eugen Vetter (SC Önsbach) mit 41:25, Clemens Dold (SV Haslach) mit 41:36/beide M 60) sowie Walter Blessing vom LT Unterkirnach) zu erwähnen, der in der M 75 die zweimal zu durchlaufende Fünf-Kilometer-Runde in 51:10 absolvierte.

Latifa Schuster vom elsässischen ASL Robertsau wiederholte souverän ihren Vorjahressieg bei den Frauen. Mit 36:56 lag sie im Ziel zwei Minuten vor Sabrina Wagner vom Running-Team Ortenau, was Gesamtrang zehn bedeutete. Rang drei sicherte sich in sehr guten 39:29 die 18-jährige Valerie Moser (Running-Team Ortenau). Erst 16 Jahre ist Franziska Schmieder (LT Brandenkopf), die in 42:17 bei den Frauen den siebten Rang erlief. Und dass die Dauerläuferin Elffriede Hodapp ein Phänomen ist, ist in Läuferkreisen bekannt: In der Altersklasse der 80-Jährigen lief sie in 1:04:30 ins Ziel.