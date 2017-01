Ortenau Schultheiß: "Unsere Fehlerquote war zu hoch"

Die Gäste aus der Landeshauptstadt reisten mit der "zweiten Garde" in die Ortenau. Kein Akteur entsprach noch dem Kader aus dem Hinspiel. Wer sich daraus Vorteile für die Hausherren versprach, wurde bitter enttäuscht. Die Lahrer "bekamen zu keinem Zeitpunkt wirklichen Zugriff auf das Spiel, weil unsere Fehlerquote drastisch zu hoch war", sagte Sprecher Carsten Schultheiß hinterher.

Aus Zuschauersicht entwickelte sich zwar keine spielerische Klasse (Schultheiß: "Dieses Spiel besaß von beiden Seiten kein Oberliganiveau"), aber immerhin eine spannende Dramaturgie.

Stuttgart legte immer wieder einen Treffer vor, Lahr zog nach. Das blieb bis zum 3:3-Pausenstand so. Zwar ließ der HTC Lahr immer wieder in Ruhe aufbauen, doch im Passspiel zeigten die Ortenauer ungewohnte Schwächen. "Ein genaues Passspiel war nicht gegeben, die Folge waren leichte und unnötige Ballverluste. Außerdem war Stuttgart deutlich effizienter als wir, was die Verwertung klarer Möglichkeiten betraf", so Schultheiß. Ein Beispiel: Aus 15 Lahrer Strafecken resultierten gerade einmal drei Treffer. Eine indiskutable Quote, die durchaus auf unregelmäßige Trainingsbeteiligung vieler Akteure zurückgeführt werden darf.