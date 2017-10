Ortenau Schrempp lässt den FV Ettenheim jubeln

FV Unterharmersbach – SV Fautenbach 6:1 (3:1). Ein ungefährdeter Heimsieg für den FV aus Unterharmersbach. Das Team von Markus Eichhorn zeigte vor eigenem Anhang gegen den zeitweise überforderten Aufsteiger sowohl den Weg wie die Richtung, war die eindeutig bessere Mannschaft. Und mit drei Treffern vor und drei nach der Pause tat der FVU auch was fürs Torverhältnis. Damit ist der Verbleib in den Top-Five gesichert. Die Bilanz des Neulings nach acht Spieltagen bleibt bei einem Zähler stehen – Klassenerhalt stark gefährdet. – Tore: 1:0 M. Lehmann (5.), 1:1 Vollmer (24.) (.) 2:1 Alender (27.), 3:1 St. Schwarz (39.), 4 :1 Alender (55.), 5:1 Eigentor (64.), 6:1 St. Schwarz (76./FE). SC Offenburg – SV Niederschopfheim 3:0 (3:0). Tonio Bayer legte mit einem Doppelpack den Grundstein für den verdienten Sieg. Als Sermanoukian noch vor dem Pausenpfiff das 3:0 folgen ließ, war allen Zuschauern klar, dass der spätere Sieger Offenburg heißen würde. Der Kalischnigg-Truppe fehlten sowohl Ideen wie Durchschlagskraft. – Tore: 1:0 und 2:0 T. Bayer (19. + 35.), 3:0 Sermanoukian (42.). SV Oberwolfach – FV Urloffen 4:1 (3:1). Der SVO war vom Anspiel weg präsent. So auch nach einer Minute die Führung. Auch der bald folgende Ausgleich warf die Kehl-Truppe nicht aus der Bahn, man spielte konzentriert weiter, störte den Gast weiter früh im Aufbau. Die Belohnung für das engagierte Auftreten war eine 3:1-Pausenführung, wobei Wolf noch am Pfosten scheiterte. Mit dem 4:1, nur drei Minuten nach dem Wechsel, waren die Fronten dann endgültig geklärt. Und die Gäste waren mit dem Ergebnis noch gut bedient. – Tore: 1:0 Echle (1.), 1:1 Soth (10.), 2:1 Echle (33.), 3:1 Wolf (39.), 4:1 Burger (48.). FV Sulz – FV Rammersweier 3:1 (2:0). Am Ende durfte sich erneut die Heitz-Truppe, wie schon öfters, in der Siegerliste verewigen. In Abschnitt eins sehr klare Vorteile für den Leader, der mit herrlichen Kombinationen aufwartete, zur Pause verdientermaßen die Nase vorne hatte. Nach dem Wechsel agierte der Gast mit offenem Visier, drängte auf den Anschlusstreffer. Doch Sulz überstand diese Drangphase ohne Einschlag und konterte. – Tore: 1:0 Reinholz (16.), 2:0 Weidenbach (31./FE.), 3:0 Bojang (77.), 3:1 Ansaldi (90.). SV Haslach – FV Langenwinkel 1:4 (0:2). Der Geheimfavorit aus dem Westen von Lahr wurde seiner Rolle auch beim Gastspiel in Haslach vollauf gerecht und feierte den fünften Saisonsieg. Langenwinkel zog von Beginn an am Gashebel und dominierte deutlich das Geschehen. Die Folge waren die Führung nach gut zwanzig Minuten, die Yasin Ilhan nur kurze Zeit später ausbaute. Hoffnung nach dem Anschlusstreffer, doch die zerstörte nur zwei Minuten später Edi Jung mit dem 3:1. Dann nahm wieder alles den gewohnte Lauf: der Favorit schlug nochmals durch Scheibel zu. – Tore: 0:1 Duschkin (21.), 0:2 Y. Ilhan (36.), 1:2 Kalt (54.), 1:3 Jung (56.), 1:4 Art. Scheibel (86.). SC Lahr U23 – FV Ebersweier 1:4 (1:3). Das Lahrer Perspektivteam bot eine schwache Leistung und bekam dafür auch die Quittung serviert. Dadurch ebneten die Lahrer dem FV Langenwinkel den Weg auf den zweiten Rang. Ebersweier siegte am Ende nicht alleine deshalb, weil die Hausherren einen schlechten Tag erwischten, sondern weil sie auch sehr effektiv auftragen. Ein Dautner-Doppelschlag leitete die SCL-Niederlage ein. Und die Hoffnung nach dem Anschluss war schnell erloschen. – Tore: 0:1 und 0:2 Dautner (5. + 25.), 1:2 Wirth (27.),1:3 Martin (37.), 1:4 Lamm (76.). Gelbrot für Blum (84.) Lahr. SF Ichenheim – FSV Seelbach 2:0 (1:0). Die Gäste agierten über die gesamte Distanz gesehen mit klaren Vorteilen im Mittelfeld, ohne allerdings die großen Möglichkeiten. Die Führung der Ichenheimer durch einen Abstauber von Feger mit dem Pausenpfiff. Ichenheim nach Wiederbeginn mit etwas Oberwasser, konnte daraus zunächst aber keinen Nutzen ziehen. Der FSV Seelbach bündelte mit zunehmender Spieldauer alle Kräfte, wollte mehr, verlor aber alles. – Tore: 1:0 Feger (45.), 2.0 Lieb (70.). FV Ettenheim – SV Rust 2:0 (0:0). Während Ettenheim beim siegreichen Derby gegen den SV aus Rust einen Befreiungsschlag verbuchen durfte, blieb der Gast nach dem zuletzt (ergebnismäßig) grandiosen ersten Saisonsieg viel schuldig. Die Zuschauer sahen zunächst zwei verunsicherte Mannschaften, keiner wollte dem Gegner ins offene Messer laufen. Nach torloser erster Hälfte gelang Schindler für den FV Ettenheim der Führungstreffer. Die Partie dann weiter offen, bis Ettenheims Schrempp fünf Minuten vor Schluss den Sack zumachte. – Tore: 1:0 Schindler (55.), 2:0 Schrempp (85.). Rot für Kopf (40.) Rust.