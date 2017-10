Ortenau Schon in Halbzeit 1 alles klar

Das Team von Sascha Reiß machte von Beginn an Druck und führte schon zur Halbzeit mit 4:0. Erst als Sportclub-Trainer Martin Leukel zu Beginn der zweiten Halbzeit umgestellt hatte, spielte der Tabellenletzte couragiert mit und kam auch zu einigen Chancen und Toren. Bei der Pressekonferenz analysierte SVL-Trainer Sascha Reiß: "Wir nahmen das Spiel sehr ernst. Zum Glück konnten wir schon früh für klare Verhältnisse sorgen." Hofstettens Coach Martin Leukel betonte nach den 90 Minuten: "Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass heute in meiner Startelf zehn Hof­stetter Spieler – fast alle aus der eigenen Jugend stammend – auf dem Platz standen. In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, tolle Chancen herausgespielt und auch zwei Tore geschossen. Darauf lässt sich aufbauen."

Linx begann aggressiv und schon nach fünf Minuten grätschte Manuel Vollmer von hinten gelbwürdig in die Beine von Dominik Hertlein. Das hatte der Tabellenführer eigentlich gar nicht nötig. Linx arbeitete auch in der Folgezeit vehement gegen den Ball, vor allem Jean-Gabriel Dussot hatte auf der linken Seite viel Platz. So bereitete er die Linxer Führung in der 12. Minute vor in dem er Alexander Merkel mustergültig bediente. Gegen seinen Kopfball hatte Michael Obert im Hofstetter Tor keine Chance. Acht Minuten später derselbe Spielzug, dieses Mal traf Torjäger Marc Rubio zum 2:0. Und wieder nur drei Minuten später verwandelte Alexander Merkel eine Freistoß-Vorlage zum 3:0. Jetzt schien sich ein Debakel für den SC anzubahnen. Doch weil sich nun Dominik Hertlein um Dussot kümmerte, blieb die linke Waffe von Linx in der Folgezeit wirkungslos. Ein direkt verwandelter Freistoß in der 38. Minute bedeutete dann das 4:0, Pierre Venturini schlenzte das Leder um die Mauer ins rechte Eck. Mit diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt.

Gleich nach Wiederbeginn überraschte der Sportclub durch eine Riesenmöglichkeit, Michael Krämer zwang Kevin Mury eins gegen eins zu einer Glanztat. Als kurz darauf Rubio auf der anderen Seite per Kopf nur die Latte traf, verwandelte Dennis Kopf den Abpraller zum 5:0 in der 51. Minute. Fünf Minuten später folgte das 6:0 durch Adrian Vollmer, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte. Kurz darauf traf Dusselt nur den Pfosten. Doch Hofstetten gab nicht auf, spielte gekonnt nach vorne und wollte unbedingt einen Treffer. Diesen erzielte Jannik Schwörer in der 64. Minute durch einen herrlichen Distanzschuss aus 20 Metern zum 6:1. Vier Minuten später hatte Martin Uhl einen weiteren Hofstetter Treffer auf dem Kopf, doch das Lader verfehlte ganz knapp das Ziel. Es folgte nun die beste Phase des Sportclubs.