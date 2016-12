(tom). FV Auenheim – SV Fautenbach 2:1 (1:0). Die Gäste standen sich im Bemühen, Punkte aus Auenheim mitzunehmen, in erster Linie selbst im Weg. Die Hausherren wackelten gegen Ende bedenklich, doch Fautenbach fand letztlich keine Mittel, um das zweite Tor nachzulegen. Tore: 1:0 Kohler (22.), 2:0 Reiss (58.), 2:1 Baudendistel (75.). Rote Karten: Weber (Fautenbach/53.), Berger (Fautenbach/90.+4.). SV Freistett II – FV Bodersweier 1:0 (0:0). Zerfahrene Partie, in der die kämpferische Komponente überwog, wie allein sieben Verwarnungen nahelegten. Beide Teams konnten kaum gefährliche Aktionen zuwege bringen. Einer der seltenen gelungenen Angriffe wurde verwertet. Tor: 1:0 Govaert (80.). SV Linx II – VfR Zusenhofen 1:2 (1:0). Glücklicher Auswärtssieg für die Gäste, der hauptsächlich der schlampigen Abwehrarbeit von Linxer Seite geschuldet war Diese Lässigkeit führte zu zwei späten Gegentreffern, denen konsequenterweise jeweils klare Fehler vorausgingen. Tore: 1:0 Semen (16.), 1:1 Roldan (71.), 1:2 Asnaimer (87.). DJK Tiergarten-Haslach – TuS Windschläg 2:1 (0:0). Ebenso unterkühlt wie die äußeren Bedingungen präsentierte sich auch die Begegnung lange Zeit. Erst in der Schlussviertelstunde sorgte der Doppelpack der DJK für Belebung. Der Anschlusstreffer fiel zu spät. Tore: 1:0 Allgeier (74.), 2:0 Allgeier (81.), 2:1 Thiele (90.). FV Urloffen – TuS Legelshurst 3:1 (1:0). Ein lupenreiner Hattrick von Kevin Schönwitz ebnete dem Tabellenführer den Weg zum souveränen Heimsieg. In den ersten 45 Minuten herrschte beiderseits noch viel Stückwerk. Nach der Führung agierte Urloffen dann wie befreit. Tore: 1:0 Schönwitz (53.), 2:0 Schönwitz (61.), 3:0 Schönwitz (76.), 3:1 Patrick Rösler (90.) Gelb-Rote Karte: Legelshurst (81.). SV Renchen – FV Wagshurst 1:1 (0:1). Der Verfolger bedeckte sich beim unangenehmen Heimspiel gegen Wagshurst nicht gerade mit Ruhm, Die Partie wurde kämpferisch intensiv geführt, wobei Wagshurst nicht nur aufgrund zwischenzeitlicher Führung lange Zeit besser war. Tore: 0:1 Ernst (21.), 1:1 Lübeke (76.). SV Leutesheim – FV Zell-Weier­bach 3:3 (2:1). Vom reinen Unterhaltungswert her klar die Begegnung des Spieltags. Die Führung wechselte nach dem Seitenwechsel hin und her, weil die Gäste nicht aufgaben. Gleiches galt für Leutesheim, das beherzt noch zum verdienten 3:3-Endstand kam. Tore: 0:1 Falk (10.), 1:1 Klöpfer (18./FE), 2:1 Kirchhofer (24.), 2:2 Zimmer (63.), 2:3 Wernke (75.), 3:3 Klöpfer (84.). SV Stadelhofen II – SV Nesselried 0:1 (0:0). Wichtige Punkte hat Schlusslicht Nesselried eingefahren, um beruhigter in die Winterpause gehen zu können. In einer insgesamt schwachen Partie ohne viele Höhepunkte waren die Gäste das eine Tor glücklicher, nicht besser. Tor: 0:1 Lienert (82.).