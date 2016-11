Ortenau Schlageter: "Offensiv hat heute nahezu alles gepasst"

Bötzingen spielte zwar phasenweise gefällig mit, allerdings konnte das Lahrer Tor nicht elementar gefährdet werden. Dann aber sorgte Patrick Supplie zumindest für einige Sekunden mit seinem 1:2 nach rund einer halben Stunde für neue Hoffnung. Die Situation war unübersichtlich, da die Gäste vergeblich auf einen Elfmeterpfiff warteten. Dimitri Holm war im FC-Strafraum angegangen worden, doch der Unparteiische ließ weiterspielen. Bötzingen konterte geschickt und verkürzte.

Doch erneut waren es Weschle/Ilhan, die mit weiteren Treffern zum Zwischen- und auch Pausenstand von 1:4 eine erste Vorentscheidung herbeiführten. Nach dem Seitenwechsel versuchte der Gastgeber nochmals alles. Dem eingewechselten Calvin Makan-Njem gelang auch das 2:4, was der Begegnung aber keine Wende mehr verleihen sollte. Lahr drückte auf die Entscheidung, die die Treffer von zweimal Ilhan und Holm endgültig sicherstellten.

"Das Ergebnis, auch in dieser ungewöhnlichen Höhe, hat uns allen gut getan. Gerade nachdem es gegen Pfullendorf vergangene Woche alles andere als überzeugend lief, sind wir mit 26 Punkten absolut im Plan. Offensiv hat heute nahezu alles gepasst, die Mannschaft hat Willen und Moral gezeigt, ist immer wieder zurückgekommen", so Schlageter zufrieden. FC Bötzingen: Ozan; Bouzouina, Briant, Jallow, Berger, Ekoto-Ekoto (46. C. Makang-Njem), F. Makang-Njem, Bregler, Karakurt (71. Saye), Khani, Supplie (73. Uladi). SC Lahr: Fietzeck; Fries, Bologna, Ruf, Röderer, Burg, Kerellaj, Häußermann (82. Mik), Ilhan, Holm, Weschle (75. Kehloufi). Tore: 0:1 Weschle (5.), 0:2 Ilhan (8.), 1:2 Supplie (33.), 1:3 Weschle (34.), 1:4 Ilhan (36.), 2:4 C. Makang-Njem (61.), 2:5 Ilhan (67.), 2:6 Holm (76.), 2:7 Ilhan (83.). Zuschauer: 130.