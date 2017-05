Ortenau Schiltach verspielt 3:0-Führung

Nach einem weiten hohen Ball in den SG- Strafraum hielt ein frei stehender Hornberger Spieler den Kopf hin und erzielte so den ersten Hornberger Treffer. Jetzt musste die SG wieder bei jedem generischen Angriff mitzittern. Es kam wie es kommen musste, ca. zehn Minuten vor Schluss fiel der 2:3-Anschlusstreffer und in der vorletzten Minute musste auch noch den Ausgleich hingenommen werden. Nach einem Freistoß über die Mauer hinweg wurde durch eine weitere Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft das Abseits aufgehoben. Die Abstimmung von Abwehr mit Torhüter funktionierte in dieser Situation wie schon mehrmals in der Saison auch nicht zu 100 Prozent. Im Endeffekt stand die nach einer überragenden erste Halbzeit wieder nur mit einem Punkt da.

Als Saisonfazit steht unter dem Strich, dass die SG Kaltbrunn-Schiltach zwar oftmals gut gegen den Gegner mitgehalten hat, aber in den entscheidenden Phasen eben doch zu grün für die zwei Klassen höhere Bezirksliga war.

Nach nur einer Saison muss die Mannschaft somit wieder den bitteren Gang in die klassentiefere Kreisliga antreten.

Insgesamt war der Mannschaftskader mit 14 Spielern in der Vorrunde und 16 Spielern in der Rückrunde viel zu dünn besetzt, um die vielfachen Ausfälle von teilweise bis zu vier Leistungsträgern pro Spieltag zu kompensieren.

Nichtsdestotrotz hat es den Spielern eine riesige Erfahrung und Bereicherung gebracht, die für die Zukunft mit Sicherheit gewinnbringend umgesetzt werden kann. Das Training läuft jetzt im Juni noch einmal wöchentlich durch, bevor das Team ab Juli in die wohlverdiente Sommerpause geht. Schon jetzt wünscht das Trainerteam dem älteren Jahrgang alles Gute für die nächsthöhere Altersklasse B-Jugend.